Deszczowe chmury zawisną nad nami w weekend. Widać to w prognozie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Przez weekend warto mieć parasol w pogotowiu. Nad Polską do końca tygodnia utrzymają się ciężkie chmury, z których w wielu miejscach popada. Do tego nie wszędzie się poprawi: miejscami, nawet w najcieplejszych godzinach dnia, nie będzie więcej niż 11 stopni. Na wyższe temperatury poczekamy do przyszłego tygodnia.

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Pogoda chłodna i deszczowa utrzyma się przez praktycznie cały weekend - prognozuje IMGW. Ociepli się kilka dni później
Weekend będzie pochmurny i deszczowy w wielu miejscach. Do tego na południu utrzymają się dość niskie temperaturyTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pierwsza połowa tygodnia była bardzo ciepła, a w wielu miejscach na południu wręcz upalna. Od czwartku doświadczamy poważnego ochłodzenia, które utrzymuje się również w piątek. Ostatnie dni weekendu również miejscami będą wymagające - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda na weekend w mało przyjaznej wersji. Będzie mokro

Najchłodniejszym rejonem Polski w piątek będzie południe. Tam w ciągu dnia maksymalne temperatury wyniosą 12-13 stopni Celsjusza, zaś na zachodzie będzie 19 stopni. W żadnym innym miejscu nie będzie cieplej.

Sytuacji nie poprawi deszczowa, pochmurna aura, zwłaszcza w południowych województwach.

Jeśli ktoś na weekend zaplanował sobie długi spacer, powinien ciepło się ubrać, a do tego mieć pod ręką parasol. Pogoda bowiem nie poprawi się znacząco.

Sobota również będzie pochmurna w zdecydowanej większości kraju. Deszcz popada głównie na południu, gdzie suma opadów wyniesie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, a także na wschodzie kraju. Oprócz tego po południu deszczowo zrobi się również w północnych rejonach Polski.

Największa suma opadów skoncentrowana w południowej i południowo-wschodniej części Polski, z intensywnymi opadami oznaczonymi odcieniami niebieskiego i zielonego, podczas gdy reszta kraju pozostaje sucha lub notuje minimalne opady.
Opady deszczu w piątek i w sobotę najmocniej dadzą się we znaki mieszkańcom południowej i południowo-wschodniej PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Będzie minimalnie cieplej niż w piątek, ale wciąż dość chłodno. W większości regionów zanotujemy wartości od 17 do 22 stopni Celsjusza. Najzimniejszym rejonem będzie południowy wschód, gdzie termometry pokażą od 11 do 16 stopni.

Mapa Europy Środkowej z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, gdzie zachodnia część Niemiec i północna Francja wyróżnia się żółto-pomarańczowymi odcieniami symbolizującymi dodatnie odchylenia temperatury, a wschodnia i południowa Polska intens...
Sobota najchłodniejsza będzie na południowym wschodzie, gdzie lokalnie zanotujemy jedynie około 11 stopni w ciągu dniaWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany.

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Jesień w pogodzie do końca tygodnia. Deszcze i chłód zostają

Druga połowa weekendu nie zapowiada się wiele lepiej. W zdecydowanej większości Polski będzie pochmurnie, a przejaśni się praktycznie tylko na południowym wschodzie. Przelotny deszcz tym razem popada głównie na północy.

Najchłodniej ponownie zrobi się na południu: w rejonie Podhala synoptycy prognozują maksymalnie 17 st. C. Reszta Polski doświadczy temperatur od 18 do 23 stopni. Tak jak dzień wcześniej, wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, ukazująca przewagę wyższych temperatur na północy i zachodzie kraju oraz chłodniejsze obszary na południu i południowym wschodzie.
Do końca weekendu w najcieplejszych rejonach kraju będzie tylko nieznacznie powyżej 20 st. CWXChartsmateriał zewnętrzny

Kolejne dni również będą pochmurne, z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, choć z czasem odnotujemy stopniowo postępujące ocieplenie.

Co prawda jeszcze w poniedziałek w najcieplejszych miejscach będzie do około 21 stopni, jednak we wtorek na południowym zachodzie, a w środę na południu do 24 stopni, a możliwe że lokalnie jeszcze nieco więcej. Potem jednak temperatury znowu spadną, w praktycznie całej Polsce.

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