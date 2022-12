W sobotę niewielkie rozpogodzenia na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. W centrum kraju, na południu i wschodzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu. Na Lubelszczyźnie i na Pomorzu mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 5-6 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na południowym zachodzie.

Wigilia. Oblodzone drogi i chodniki

Wiatr będzie porywisty w południowej części kraju do 60 km/h, a na północy kraju będzie słaby i zmienny i tam mogą wystąpić mgły i zamglenia.

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu dla ośmiu powiatów woj. podlaskiego.

Reklama

Z ostrzeżenia wynika, że na Suwalszczyźnie, oraz w środkowej części woj. podlaskiego nad ranem będą marzły mokre powierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodując ich oblodzenie. Mokry śnieg wystąpi w rejonach podgórskich Tatr i Beskidów. Miejscami wystąpią mgły.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, do 2 stopni w centrum Polski, do 4 stopni na zachodzie.

Wiatr słaby, tylko na południu chwilami porywisty, południowo wschodni, skręcający na południowo zachodni.

Pogoda na 25 grudnia

W niedzielę na wschodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, lokalnie także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady deszczu.

Rano na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na Suwalszczyźnie, około 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h i tam możliwe zamiecie śnieżne.