W skrócie Na początku września przewidywane jest niewiele słońca, do tego częste deszcze i lokalne burze z silnym wiatrem.

Kolejne dni tygodnia przyniosą zachmurzenie, przelotne opady, a niektóre części kraju będą wyraźnie chłodniejsze.

Mokro, deszczowo i nieprzyjemnie może być do weekendu włącznie. Lokalnie powieje też mocniejszy wiatr.

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Pogoda od początku tygodnia będzie skomplikowana. W poniedziałek w wielu regionach doświadczymy burz z intensywnymi opadami deszczu, lokalnym gradem i wichurami dochodzącymi do 85 km/h. Do tego jeszcze na południowym wschodzie miejscami zanotujemy upał na poziomie 30 stopni. Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że kolejne dni nie będą wiele lepsze.

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Zagrzmi i popada. Nie tylko na początku tygodnia

Po burzowym, deszczowym i bardzo ciepłym poniedziałku we wtorek czeka nas powtórka, ale nie ze wszystkich zjawisk. Znowu doświadczymy sporego zachmurzenia, przelotnego deszczu.

Burze tym razem skupią się na północy i wschodzie kraju. W ich trakcie ulewy przyniosą opady do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie do 65 km/h.

We wtorek burze pojawią się na północy i wschodzie kraju - prognozuje IMGW WXCharts materiał zewnętrzny

Tym razem nie będzie upalnie. Polska podzieli się na chłodniejszy północny wschód, z temperaturami od 18 do 22 stopni oraz cieplejszy południowy wschód, gdzie można się spodziewać do 23-25 st. C.

Początek września upłynie pod znakiem bardziej jesiennej niż letniej aury, co wyraźnie odczujemy w kolejnych dniach. W środę również będzie pochmurnie i mokro, zwłaszcza na południu. W rejonie Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej popada najmocniej - do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.

Tak jak we wtorek, w ciągu dnia możemy liczyć na podobne wartości na termometrach, czyli od 18 stopni na Wybrzeżu, około 22 w centrum do 25 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

W połowie tygodnia w większości kraju będzie nieco powyżej 20 stopni, choć w niektórych rejonach będzie nie więcej niż kilkanaście stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Wiatr osłabnie i przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć nad morzem zanotujemy jeszcze silniejsze porywy.

Pogoda bardziej jesienna. Chmury się nie rozproszą

Po wymagającej pierwszej połowie tygodnia druga przyniesie kolejne pogodowe rozczarowania. Dalej będzie dość nieprzyjemnie i wciąż warto będzie mieć pod ręką parasol.

Czwartek będzie kolejnym z serii pochmurnych dni, z przelotnymi opadami deszczu i miejscowymi burzami na północy. Na północy będzie najchłodniej: w ciągu dnia nie więcej niż 17 st. C, zaś w centrum 20-22 stopnie, a na południowym wschodzie do 24 stopni Celsjusza.

Podczas burz mocno powieje: do 75 km/h, a w pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek przyniesie niewielkie uspokojenie, ponieważ tego dnia nie będzie burz. Na niebie wciąż będą się jednak utrzymywać ciemne chmury, z których przelotnie popada deszcz - mokro może być we wszystkich regionach.

Uczucie chłodu może zwiększać wiatr, który na Wybrzeżu okresami dojdzie do 55 km/h, za to w innych rejonach kraju będzie słaby.

Na większą poprawę pogoda nie mamy co liczyć także pod koniec tygodnia.

Weekend bez przełomu. Wietrznie na północy

Zarówno sobota, jak i niedziela upłyną pod znakiem sporego zachmurzenia i przelotnego deszczu w wielu miejscach.

W pierwszej połowie weekendu zrobi się nieco cieplej. Co prawda na północnym wschodzie będzie maksymalnie 18 st. C, to w centrum możemy liczyć na 20-21, a na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza.

Dzień później zrobi się minimalnie chłodniej: od 17-18 stopni na północy, około 20 w centrum do maksymalnie 24 st. C na południowym wschodzie.

Przez cały weekend na Wybrzeżu utrzyma się mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 65 km/h, podczas gdy w pozostałych miejscach kraju będzie już słaby i umiarkowany.

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