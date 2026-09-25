Deszcz nabierze intensywności. Ulewy nie tylko w ciągu dnia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Pogoda znowu się załamie, a najmocniej na północy. Tam trzeba się liczyć z najsilniejszymi ulewami, które niektóre regiony mogą nawiedzić więcej niż raz. Mokro będzie również po zmroku, w dodatku noc przyniesie jeszcze gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów.

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Ulewa w Polsce. W piątek taka pogoda szczególnie może się dać we znaki kierowcom i pieszym na północy kraju
Prognoza pogody IMGW na piątek: najwięcej deszczu spadnie w północnej i północno-wschodniej PolsceKrzysztof Ćwik/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Od początku tygodnia zmagamy się z pochmurną i deszczową aurą w wielu miejscach i piątek nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Znowu zrobi się mokro, szczególnie w północnej połowie kraju - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysoko w Tatrach znowu popada śnieg.

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Pogoda niesie deszczowy dzień. Wiemy, gdzie popada najmocniej

Choć w prognozach na kolejne dni widać wyraźne uspokojenie w pogodzie, piątek będzie pod tym względem wymagający. Nie ma większych szans na rozpogodzenia: praktycznie wszędzie utrzymają się chmury, co najwyżej można liczyć na lokalne przejaśnienia. Nie doświadczymy natomiast burz - najbardziej niekorzystnym zjawiskiem będą ulewy.

Przez cały piątek najwięcej chmur wystąpi nad Kaszubami, Żuławami Wiślanymi, Kujawami oraz Warmii, Mazurami i nad północnym Mazowszem.

Mapa Polski ukazująca prognozowaną sumę opadów atmosferycznych, z największym nasileniem opadów zaznaczonym na północnym wschodzie i północy kraju, a mniejszym natężeniem na południu i zachodzie.
Najwięcej deszczu w piątek spadnie na północy i północnym wschodzie krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Przez te tereny mogą przechodzić lokalne ulewy przynoszące do około 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Może się jednak zdarzyć, że w danym miejscu będzie padać kilka razy, więc suma opadów może być większa i wynieść do 20-25 litrów wody.

Tak jak przez większość obecnego tygodnia, w wyższych partiach Tatr znowu możemy mieć do czynienia z opadami śniegu. Nie powinny jednak być zbyt intensywne.

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Jakub Wojciechowski

Po chłodnym dniu mokra noc. Dojdą jeszcze mgły

Piątek będzie nie tylko pochmurny i deszczowy, ale też chłodny w całym kraju. W ciągu dnia nie należy się spodziewać więcej niż 13-17 stopni Celsjusza.

Jeszcze chłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie nawet w najcieplejszych godzinach dna można liczyć na maksymalnie około 11 stopni.

Mapa Europy przedstawiająca anomalię temperatury powietrza, gdzie zachodnia część kontynentu, szczególnie Francja i Hiszpania, wyróżnia się znacznie wyższymi temperaturami, a środkowa i południowo-wschodnia część Europy jest oznaczona chłodniejszymi od...
Piątek będzie chłodnym dniem we wszystkich regionach, a najbardziej na południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie obniży znacząco temperatury odczuwalnej. Nad morzem wystąpią jednak mocniejsze porywy.

Połączenie niskich temperatur i mocno jesiennej aury sprawi, że pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Tylko podczas większych przejaśnień warunki zmienią się na obojętne - przez pozostały czas będą niekorzystne.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonym na czerwono obszarem o bardzo niekorzystnych warunkach biometeorologicznych, z wyodrębnionym jaśniejszym regionem w centrum, gdzie panują niekorzystne warunki oraz symbolami zmian bioklimatycznych w kilku miejscach kr...
W całej Polsce synoptycy IMGW prognozują niekorzystne warunkiIMGWmateriał zewnętrzny

Po zmroku pogoda się nie uspokoi. Noc z piątku na sobotę również będzie deszczowa - na północnym wschodzie znowu przelotnie popada i suma opadów wyniesie w tym rejonie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Lepiej będzie na zachodzie i południu, gdzie deszczowe chmury się rozproszą. Nie oznacza to jednak, że będzie całkowicie bezpiecznie - w tych rejonach kraju mogą się pojawić lokalne mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.

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