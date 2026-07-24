Deszcz miejscami wymiesza się ze śniegiem. Burze wrócą do połowy Polski

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Burze, deszcz, a nawet deszcz ze śniegiem wysoko w górach - takiej pogody możemy się spodziewać w piątek. Ze względu na siłę burz w czterech województwach wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Znacznie lepiej będzie w zachodniej połowie kraju, jednak nawet tam temperatury nie będą typowe dla lipca.

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Burze i ulewy w piątek wystąpią na wschodzie Polski. Będzie też chłodno, szczególnie na terenach podgórskich
Burze z większą ilością deszczu skoncentrują się na wschodniej Polsce - wynika z prognoz IMGWathapet/123rf/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Pomimo zbliżającego się do Polski z zachodu wyżu Norbert nie wszędzie zrobi się spokojnie. We wschodniej Polsce znowu zagrzmi i spadnie miejscami więcej deszczu. Ponieważ burze w tych regionach będą się przemieszczać bardzo powoli, opady mogą się skumulować - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Burza i deszcz znowu się pojawią. Skupią się na wschodzie

Ostatnie dni upłynęły pod znakiem niżowej, nieprzyjemnej aury, z burzami w wielu miejscach i niskimi temperaturami. W piątek podobne warunki utrzymają się we wschodniej połowie Polski, która pozostanie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Białorusią.

W zdecydowanej większości województw będzie pochmurnie, jednak w zachodnich regionach pogoda będzie wyraźnie lepsza. Tam również może popadać, jednak na tym się skończy - burze ograniczą się do wschodnich terenów kraju.

"Najlepsze warunki do rozwoju burz wystąpią w pasie od Podlasia, przez wschodnie Mazowsze i Lubelszczyznę po Podkarpacie" - czytamy w prognozie burzowej IMGW na piątek.

Z tego powodu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, które wydano dla województw:

  • podlaskiego;
  • wschodnich rejonów mazowieckiego;
  • lubelskiego;
  • wschodniej połowy podkarpackiego.
Mapa Polski z wyróżnioną na żółto wschodnią częścią kraju, obejmującą województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie, na tle wyodrębniona Warszawa oznaczona czerwoną kropką.
Z powodu burz obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w czterech wojewówdztwachIMGWmateriał zewnętrzny

Powyższe alerty wejdą w życie w południe i pozostaną w mocy do godz. 21:00. Wraz z burzami na te tereny wrócą intensywniejsze opady deszczu, przeważnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy. Z powodu bardzo wolnego przemieszczania się burz lokalnie możliwe będą sumy opadów do około 30 litrów.

Mapa pogodowa północno-zachodniej Afryki z wieloma obszarami przelotnych opadów deszczu, zaznaczonymi kolorowymi plamami, ukazująca również rozkład ciśnienia atmosferycznego i wydzielony wyż atmosferyczny na północnym wschodzie.
Burze miejscami na wschodzie mogą być praktycznie stacjonarne, przez co sumy opadów mogą być znaczneWXChartsmateriał zewnętrzny

Z burzami oprócz deszczu nadejdą również opady drobnego gradu, "lokalnie w nieco większej ilości" - podkreślają synoptycy IMGW. Oprócz tego w strefie burz powieje mocniejszy wiatr, dochodzący w porywach do 60-70 km/h.

Ciekawie może się też zrobić na szczytach Tatr, gdzie może popadać nie tylko sam deszcz, lecz również deszcz wymieszany ze śniegiem. Nie ma on jednak szans się utrzymać, nawet pomimo niskich jak na lipiec temperatur.

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Pomimo zbliżającego się do nas wyżu Norbert nie możemy jeszcze mówić o większym ociepleniu - na to będziemy musieli poczekać do weekendu.

W piątek wciąż będzie chłodno, zwłaszcza na terenach podgórskich Karpat, gdzie w ciągu dnia zanotujemy przeważnie od 14 do 17 stopni. W pozostałych częściach kraju będzie tylko nieznacznie cieplej: od 18 do maksymalnie 22 stopni Celsjusza.

Mapa Europy ilustrująca anomalię temperatury powietrza w stosunku do normy, z wyraźnym ociepleniem widocznym na zachodzie kontynentu, zwłaszcza we Francji, Hiszpanii i południowej Anglii, oraz chłodniejszymi od normy obszarami w centralnej i wschodniej...
Piątek będzie nieprzyjemnym i dość chłodnym dniem. W wielu miejscach nie będzie więcej niż kilkanaście stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, jednak najmocniejsze porywy pojawią się podczas burz. Tam, gdzie będzie spokojniej, podmuchy nie powinny sprawiać większych problemów.

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