Deszcz, jaki nie zdarza się często. Przed nami wyjątkowo ciężkie godziny

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Studzienki mogą nie nadążać z odprowadzaniem wody. Na wschodzie wieczorem i w nocy pojawią się potężne burze i ulewy. Mogą przynieść dziesiątki litrów deszczu na metr kwadratowy. Miejscami obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW.

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Ulewy w Polsce się nasilą. Szykuje się gwałtowne pogorszenie pogody: wydano pomarańczowe alerty
Ulewa w Polsce, zdjęcie ilustracyjne. W poniedziałek podobnie może być w wielu miejscach na wschodzie PolskiAdam StaskiewiczEast News

Poniedziałkowy wieczór nie będzie spokojny na wschodzie. Tam późnym popołudniem pojawią się burze, które przyniosą masy wody. To właśnie ulewy mogą stanowić największy problem - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Ostrzeżenia na pomarańczowo. Nawet 80 litrów deszczu

Burze w poniedziałek skoncentrują się na wschodniej połowie Polski. Rano synoptycy IMGW ostrzegali przed nimi na wschodnich krańcach, jednak nowsze prognozy wskazują na znacznie poważniejsze zagrożenie niż wcześniej.

W poniedziałek po południu miejscami zwiększono stopień zagrożenia przed silnym deszczem z burzami. Obecnie ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed tymi zjawiskami obejmuje województwa:

  • świętokrzyskie;
  • wschodnią część łódzkiego;
  • południowe krańce mazowieckiego;
  • północno-wschodnie powiaty małopolskiego;
  • centralną i północną część podkarpackiego;
  • południowe rejony lubelskiego.

Na tych terenach podczas burz może spaść do 40-60, a lokalnie nawet do około 80 litrów wody na metr kwadratowy. Tak silne ulewy mogą powodować lokalne podtopienia, szczególnie na terenach miejskich, więc warto między innymi w tych miejscach zachować szczególną ostrożność.

Pomarańczowe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 20:00 i pozostaną w mocy do godz. 11:00 we wtorek.

Strefa burz oraz silnego deszczu może być znacznie większa, co widać w aktualnym wykazie ostrzeżeń pogodowych.

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Poważne ulewy na wschodzie. Tak będzie do północy

Burze i ulewy nie ograniczą się do południowego wschodu. Intensywne zjawiska wieczorem i w nocy pojawią się również na północnym wschodzie Polski. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Przed niebezpiecznymi ulewami ostrzega IMGW w województwach:

  • podlaskim;
  • reszcie lubelskiego;
  • większości mazowieckiego (bez krańców wschodnich);
  • wschodniej połowie warmińsko-mazurskiego;
  • w powiecie skierniewickim i Skierniewicach.
Mapa pogodowa ukazująca rozległe obszary opadów deszczu o zróżnicowanej intensywności, z najsilniejszymi strefami opadów zaznaczonymi żółtymi i czerwonymi kolorami w północno-wschodniej i środkowo-wschodniej części Polski, oraz obszary bez opadów w cen...
Intensywne ulewy i burze nadciągną na wschodnią połowę krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Żółte ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 15:00 i 16:00 i utrzymają się do północy.

Warto pamiętać, że oprócz intensywnego opadu deszczu podczas burz możliwe będą lokalne opady gradu oraz silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 60 km/h.

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