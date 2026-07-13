Poniedziałkowy wieczór nie będzie spokojny na wschodzie. Tam późnym popołudniem pojawią się burze, które przyniosą masy wody. To właśnie ulewy mogą stanowić największy problem - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Ostrzeżenia na pomarańczowo. Nawet 80 litrów deszczu

Burze w poniedziałek skoncentrują się na wschodniej połowie Polski. Rano synoptycy IMGW ostrzegali przed nimi na wschodnich krańcach, jednak nowsze prognozy wskazują na znacznie poważniejsze zagrożenie niż wcześniej.

W poniedziałek po południu miejscami zwiększono stopień zagrożenia przed silnym deszczem z burzami. Obecnie ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia przed tymi zjawiskami obejmuje województwa:

świętokrzyskie ;

wschodnią część łódzkiego ;

południowe krańce mazowieckiego ;

północno-wschodnie powiaty małopolskiego ;

centralną i północną część podkarpackiego ;

południowe rejony lubelskiego.

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Na tych terenach podczas burz może spaść do 40-60, a lokalnie nawet do około 80 litrów wody na metr kwadratowy. Tak silne ulewy mogą powodować lokalne podtopienia, szczególnie na terenach miejskich, więc warto między innymi w tych miejscach zachować szczególną ostrożność.

Pomarańczowe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 20:00 i pozostaną w mocy do godz. 11:00 we wtorek.

Strefa burz oraz silnego deszczu może być znacznie większa, co widać w aktualnym wykazie ostrzeżeń pogodowych.

Poważne ulewy na wschodzie. Tak będzie do północy

Burze i ulewy nie ograniczą się do południowego wschodu. Intensywne zjawiska wieczorem i w nocy pojawią się również na północnym wschodzie Polski. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Przed niebezpiecznymi ulewami ostrzega IMGW w województwach:

podlaskim ;

reszcie lubelskiego ;

większości mazowieckiego (bez krańców wschodnich);

wschodniej połowie warmińsko - mazurskiego ;

w powiecie skierniewickim i Skierniewicach.

Intensywne ulewy i burze nadciągną na wschodnią połowę kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Żółte ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 15:00 i 16:00 i utrzymają się do północy.

Warto pamiętać, że oprócz intensywnego opadu deszczu podczas burz możliwe będą lokalne opady gradu oraz silniejsze porywy wiatru, dochodzące do 60 km/h.

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