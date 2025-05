Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że najbliższa niedziela (18.05), gdy odbędzie się I tura wyborów prezydenckich, będzie kolejnym pochmurnym, deszczowym i dniem dość chłodnym jak na maj. W dzień prognozowane jest na ogół duże zachmurzenie. Tylko po południu i na północy możliwe są większe przejaśnienia.

Prognoza pogody IMGW na niedzielę. Idąc głosować, warto mieć parasolkę

Okresami ma również popadać deszcz. W centrum i na wschodzie Polski mogą wystąpić burze z opadami krupy śnieżnej. Prognozowana suma opadów wyniesie do 15 mm, a punktowo do około 20 mm. Wysoko w górach możliwe także opady śniegu - przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie nawet do 8 cm.

Temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 8 st. C do 13 st. C. Chłodniej jedynie na Podhalu - tam termometry wskażą około 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny skręcający na południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną prędkość około 90 km/h, a w Karpatach - do 65 km/h.

Pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek. Możliwe opady deszczu i przymrozki

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie duże, jedynie na północy i północnym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresami pojawią się opady deszczu, na obszarach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach - śniegu.

Prognozowana suma opadów deszczu na wybrzeżu i południu kraju do 10 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie nawet do 8 cm. Temperatura minimalna wyniesie od około 1 st. C na obszarach podgórskich Karpat oraz północnym wschodzie - tam przygruntowe przymrozki do - 2 st. C. W centrum słupki rtęci wskażą około 4 st. C, a na wybrzeżu do 8 st. C.

Powieje też słaby i umiarkowany wiatr, na południu porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na wybrzeżu północny. Wysoko w Sudetach jego porywy osiągną prędkość do 90 km/h, a w Karpatach - do 65 km/h.

