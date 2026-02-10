Deszcz będzie zamarzał. IMGW wydał ostrzeżenia dla ponad połowy Polski
Od poranka w środę w wielu miejscach Polski spadną marznące opady, które mogą doprowadzić do gołoledzi - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie ślisko zrobi się terenie dziesięciu województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szczególnie ostrzega mieszkańców trzech regionów. To jednak nie jedyne pogodowe zagrożenie.
W skrócie
- IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały alerty dla północnej Polski z powodu marznących opadów i możliwej gołoledzi.
- Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kilku innych regionów kraju.
- W ciągu najbliższych dni prognozowane są marznące opady, wzrost temperatur na południu oraz silny wiatr na południu i południowym wschodzie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Uwaga! Jutro i pojutrze (11/12.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi alert RCB, który otrzymali mieszkańcy województwa pomorskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński) i kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki i tucholski).
Ostrzeżenia wydał również IMGW. Alert drugiego stopnia obejmuje województwo pomorskie, północną część województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego.
Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województwa zachodnio-pomorskiego, a także części województw lubelskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego.
Prognoza pogody. Nad Polskę nadchodzi ocieplenie
W środę na większości terytorium Polski występować będzie zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami. Na północy kraju mogą występować opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a momentami również marznącego deszczu i mżawki, które mogą powodować gołoledź. Wieczorem niewielkie opady deszczu mogą wystąpić również na południowym zachodzie i południu Polski.
Temperatura na terenie niemal całego kraju powinna być dodatnia. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą 0 stopni. Najcieplej będzie natomiast na południu Polski, gdzie będzie 7 stopni, a miejscami nawet do 10.
Na południu może natomiast wiać wiatr. Na Śląsku i w Małopolsce może on osiągać 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h.
W czwartek na północy Polski ponownie mogą wystąpić opady marznącego deszczu i gołoledź, a także mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów, która pojawić się może również w centrum kraju.
W wielu miejscach może być natomiast jeszcze cieplej niż w środę. Najzimniej ponownie będzie na Suwalszczyźnie - 0 stopni. W centrum termometry wskażą 4 stopnie, na zachodzie - 8, a na południu nawet do 11 stopni.