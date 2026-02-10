W skrócie IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały alerty dla północnej Polski z powodu marznących opadów i możliwej gołoledzi.

Ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia dotyczą województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kilku innych regionów kraju.

W ciągu najbliższych dni prognozowane są marznące opady, wzrost temperatur na południu oraz silny wiatr na południu i południowym wschodzie.

"Uwaga! Jutro i pojutrze (11/12.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi alert RCB, który otrzymali mieszkańcy województwa pomorskiego oraz części województw warmińsko-mazurskiego (powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński) i kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, Grudziądz, grudziądzki, sępoleński, świecki i tucholski).

Ostrzeżenia wydał również IMGW. Alert drugiego stopnia obejmuje województwo pomorskie, północną część województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachodnią część województwa warmińsko-mazurskiego.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województwa zachodnio-pomorskiego, a także części województw lubelskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Prognoza pogody. Nad Polskę nadchodzi ocieplenie

W środę na większości terytorium Polski występować będzie zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami. Na północy kraju mogą występować opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a momentami również marznącego deszczu i mżawki, które mogą powodować gołoledź. Wieczorem niewielkie opady deszczu mogą wystąpić również na południowym zachodzie i południu Polski.

Temperatura na terenie niemal całego kraju powinna być dodatnia. Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą 0 stopni. Najcieplej będzie natomiast na południu Polski, gdzie będzie 7 stopni, a miejscami nawet do 10.

Na południu może natomiast wiać wiatr. Na Śląsku i w Małopolsce może on osiągać 60 km/h, na Podkarpaciu do 70 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h.

W czwartek na północy Polski ponownie mogą wystąpić opady marznącego deszczu i gołoledź, a także mgła ograniczająca widoczność do 300 metrów, która pojawić się może również w centrum kraju.

W wielu miejscach może być natomiast jeszcze cieplej niż w środę. Najzimniej ponownie będzie na Suwalszczyźnie - 0 stopni. W centrum termometry wskażą 4 stopnie, na zachodzie - 8, a na południu nawet do 11 stopni.

