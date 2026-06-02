W skrócie Decyzja dotycząca immunitetu Patryka Jakiego i możliwość jego zatrzymania wzbudziła silne emocje wśród polityków różnych ugrupowań.

Politycy opozycji skrytykowali działania prokuratury jako polityczne i bezpodstawne, natomiast członkowie koalicji rządzącej wyrazili poparcie dla wniosku i podkreślali konieczność rozliczenia nadużyć.

Argumenty zwolenników Jakiego dotyczyły między innymi nadużywania władzy przez prokuraturę, podczas gdy koalicja akcentowała brak wyjątków od odpowiedzialności.

We wtorek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o zgodę na pociągnięcie Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury.

Ma to związek z domniemanym przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków w czasie, w którym nadzorował Służbę Więzienną. Jaki miał dopuścić się między innymi "bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej".

Prokuratura składa wniosek ws. Patryka Jakiego. Polityk o "prześladowaniu konkurencji"

Polityk zareagował na ruch prokuratury, nazywając go "ośmieszaniem państwa" i robieniem "cyrku na całą Europę".

"Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji" - przekonywał we wpisie na platformie X.

Immunitet Patryka Jakiego. W sieci lawina komentarzy, od oburzenia po gratulacje

Niedługo po publikacji komunikatu prokuratury, na polskiej scenie politycznej zawrzało od komentarzy - zarówno zwolenników europosła, jak i polityków koalicji rządzącej.

Solidarność z Jakim wyrazili chociażby posłowie PiS Przemysław Czarnek i Michał Woś.

"Zarzuty bez pokrycia, show dla twardego elektoratu i ośmieszanie państwa - to znaki firmowe tej władzy" - pisał kandydat PiS na premiera. - "Żurek totalnie panikuje - im słabsze wyniki rządu i im więcej pytań o ich decyzje, tym większa nerwowość i tym bardziej żenujące próby odwracania uwagi opinii publicznej. Ręce opadają" - podsumował.

Woś stwierdził z kolei, że premier Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chcą skazywać polityków opozycji za legalne decyzje kadrowe.

"Od oceny potrzeb służby jest przełożony, nie prokurator. Polityczna farsa i desperacja Żurka" - dodał.

Komentarz padł również z ust posła Janusza Cieszyńskiego, który na swoim profilu na platformie X udostępnił nagranie z omówieniem "kuriozalnych działań" ministra Żurka.

"To jest skrajne nadużycie władzy i myślę, że to w ogóle upadnie przed pierwszym sądem, który dostanie to do rozpatrzenia. Natomiast to jest dowód na to, że ta władza już się kończy. Bo od śmieszności to się zawsze zaczyna" - przekonywał.

"Jeśli przy takiej sprawie dojdzie do zatrzymania i doprowadzenia posła, to wywali skalę żenady" - pisał także Bartosz Lewandowski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Koalicja chce uchylenia immunitetu Jakiemu. "Nie ma świętych krów"

Działania prokuratury w pełni popierają politycy koalicji rządzącej, którzy równie liczni wyrazili swoje oburzenie postawą europosła w internetowych komentarzach.

"Każdy pisowski wałek zostanie rozliczony, to tylko kwestia czasu" - pisał europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

"Patryk Jaki przez lata kreował się na zastępcę szeryfa (dzisiaj uciekiniera). Teraz sam ma odpowiedzieć na pytania prokuratury. W państwie prawa nie ma świętych krów - są fakty, dowody i sąd" - komentował z kolei polityk Lewicy Tomasz Trela.

Krytycznie na temat europosła wypowiedzieli się również Dariusz Joński czy Zbigniew Konwiński, który podkreślił "mocne zarzuty", jakimi prokuratura obarczyła polityka PiS.





