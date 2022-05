Dzieci z Ukrainy, które znalazły schronienie w Centrum Konferencyjnym Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej w czwartek miały okazję uczyć się jazdy na deskorolce pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Do dzieci przyjechali deskorolkarze z Niemiec. Przywieźli ze sobą profesjonalny sprzęt, który po ćwiczeniach trafi do ukraińskich maluchów. To kolejna forma wsparcia od Fundacji Polsat i Grupy Polsat Plus, która płynie do dzieci, które doświadczyły wojennej traumy.

- Dzieci uczyły się dzisiaj m.in. techniki bezpiecznej jazdy na deskorolkach. Część z dzieci kiedyś już próbowała jazdy na deskorolce, ale niektórzy robili to pierwszy raz. To dopiero początek, pierwszy dzień, mamy nadzieję, że później będzie jeszcze lepiej i fajniej - powiedziała Oksana Klymiuk, opiekunka dzieci z Ukrainy, które przebywają w CKS Ossa.

Dzieci bardzo szybko się uczą i dzielą się swoją wiedzą. Mówią, że lubią w ten sposób spędzać czas. Dzięki temu chociaż przez chwilę mogą zapomnieć o wojnie i dramacie, który spotkał ich w Ukrainie.

Grupa Polsat Plus pomaga dzieciom z Ukrainy

Centrum Konferencyjne Ossa należące do Grupy Polsat Plus w marcu zmieniło się w tymczasowy dom dla kilkuset dzieci z ukraińskich domów dziecka, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną.



Dzieci pochodzą m.in. z Kijowa, Charkowa czy Odessy. To dla nich Centrum Konferencyjne w Ossie zamieniło się w nowym dom.

- Na początku dzieci nie wiedziały gdzie są. One tak naprawdę pierwszą dobę spały, a później musiały się nauczyć nowej sytuacji i zrozumieć, że są bezpieczne i tutaj im nic nie grozi - mówiła w marcu Małgorzata Nawrocka, przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

- Niektóre dzieci trafiły do nas bezpośrednio po bombardowaniach. Dzieci zostały wezwane do schronów z powodu alarmu bombowego, a kiedy wróciły, okazało się, że ich domu dziecka już nie ma - mówił Tomasz Wierczewski, Prezes Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Ossa.



- Jest to największy dom dziecka w Europie - podkreśla Wierczewski.

Jak można pomóc?

Informacje o potrzebach są na stronie Fundacji Polsat . Prowadzona jest specjalna zbiórka, dzięki której już wpłynęło ponad 10 milionów złotych na pomoc dzieciom z Ukrainy.

Konto jest ogólnodostępne i może je zasilić każdy. Środki można wpłacać na rachunek o numerze:

96 1140 0039 0000 4504 9100 2004

z dopiskiem "Dzieciom Ukrainy"

Dodatkowe możliwości pomocy:



BLIK pod numer 885 219 256