Departament Stanu wydał komunikat ws. Ziobry. Chodzi o jego pobyt w USA

W skrócie Departament Stanu USA poinformował, że nie ujawnia szczegółów dotyczących spraw wizowych związanych z pobytem Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

Prokuratura Krajowa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzą działania, których celem jest wyjaśnienie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA oraz podstaw prawnych jego pobytu.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry oświadczył, że były minister posiada Genewski Dokument Podróży, co według niego czyni wyjazd legalnym i wyklucza możliwość szybkiej ekstradycji.

W krótkim komunikacie podkreślono, że "Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni". Jednocześnie amerykańska administracja zaznaczyła, że nie ujawnia szczegółów spraw wizowych.

"Ze względu na poufność danych wizowych nie mamy nic do przekazania w tej sprawie" - przekazano w odpowiedzi na pytania korespondenta Polskiego Radia w USA Marka Wałkuskiego.

Zbigniew Ziobro w USA. Służby badają okoliczności wyjazdu

Sprawa nabrała tempa po niedzielnym wystąpieniu Zbigniewa Ziobry w TV Republika, który potwierdził, że opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych.

W tym samym dniu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział w rozmowie z Polsat News, że Polska wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję Ziobry.

Wcześniejsze unieważnienie polskiego paszportu Ziobry oznaczało, że jego podróż do USA musiała odbyć się na specjalnych zasadach. Prokuratura Krajowa prowadzi obecnie czynności sprawdzające, które mają ustalić, w jaki sposób doszło do przekroczenia granicy oraz czy w sprawę były zaangażowane inne osoby.

W poniedziałek PK poinformowała, że zwróciła się do ambasady USA o informacje dotyczące statusu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, a także podstaw ich ewentualnego wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, czy politycy ubiegali się o azyl lub powoływali się na status uchodźcy.

Równolegle Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało wystąpienie do USA i Węgier z pytaniami o podstawy prawne ich działań. Jak podkreślono, ma to wyjaśnić okoliczności opuszczenia przez Ziobrę Budapesztu oraz jego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

"Genewski dokument podróży". Mecenas Lewandowski o wyjeździe Ziobry

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, zakwestionował zapowiedzi dotyczące ekstradycji swojego klienta. W ocenie adwokata taki scenariusz w najbliższym czasie nie jest możliwy ze względów formalnych. Realnym terminem, w którym możliwe byłoby rozważanie działań ekstradycyjnych, może być dopiero wrzesień 2026 roku.

Istotnym elementem stanowiska obrony jest kwestia dokumentów, na podstawie których Zbigniew Ziobro miał opuścić Europę. Mecenas Lewandowski potwierdził, że zarówno były minister sprawiedliwości, jak i Marcin Romanowski posiadają tzw. Genewski Dokument Podróży, wydawany uchodźcom na mocy Konwencji Genewskiej.

Dokument ten umożliwia swobodne podróżowanie poza krajem pobytu, co oznaczałoby, że wyjazd Ziobry nie był nielegalny. W ocenie mec. Lewandowskiego polityk skorzystał z "legalnej ścieżki".

