Dentysta na NFZ. Jakie zabiegi przysługują ci za darmo?

Refundowane zabiegi u dentysty

Warunkiem refundacji zabiegów stomatologicznych przez NFZ jest ważne ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba także wybrać gabinet lub przychodnię, która ma podpisany kontrakt z NFZ.



Warto pamiętać, że stomatolog przyjmuje bez skierowania. Niestety terminy na bezpłatną wizytę mogą być dość odległe, dlatego też pacjenci często od razu decydują się na wizyty prywatne.



Dentysta na NFZ. Jakie usługi przysługują za darmo?

W ramach refundowanych przez NFZ wizyt u dentysty możemy:

raz w roku skorzystać z bezpłatnego badania stomatologicznego

dwa razy w roku zrobić przegląd jamy ustnej

raz w roku usunąć kamień nazębny

raz w roku wykonać 2 zdjęcia RTG zębów

leczyć próchnicę (jedynki, dwójki i trójki są wypełniane innym rodzajem plomb niż pozostałe zęby)

leczyć kanałowo zęby (tylko od jedynek do trójek)

skorzystać z leczenia protetycznego (jeśli utracimy co najmniej pięć zębów w jednym łuku, możemy skorzystać z prawa do protezy akrylowej raz na pięć lat)

leczyć zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej

chirurgicznie usunąć ząb

skorzystać ze znieczulenia

leczyć i badać profilaktycznie zęby mleczne i stałe u dzieci i młodzieży do 18 lat

skorzystać z leczenia ortodontycznego dzieci do 12 roku życia.

Wizyta u dentysty na NFZ. Ograniczenia w leczeniu kanałowym

Korzystając z leczenia stomatologicznego w ramach NFZ, trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. W przypadku konieczności leczenia kanałowego NFZ nie zrefunduje w całości leczenia wszystkich zębów. Bezpłatnie leczyć kanałowo można tylko zęby przednie u dorosłych (od jedynek do trójek). Sprawa wygląda inaczej w przypadku dzieci i kobiet w ciąży, u których to leczenie można wykonać w całości bezpłatnie.



Ograniczenia w refundacji dotyczą także plomby białej, światłoutwardzalnej i chemoutwardzalnej, które można założyć bezpłatnie tylko na przednie zęby.



Dentysta na NFZ. Za co trzeba zapłacić?

Za każde lepsze rozwiązanie w leczeniu zębów na NFZ trzeba zapłacić dodatkowo. Na przykład leczenie kanałowe zębów, które nie jest refundowane, podlega dodatkowej opłacie około 300 zł za jeden ząb. Dopłacać możemy także do:

założenia opatrunku

protezy natychmiastowej

oczyszczenia ubytku zęba z założeniem opatrunku

odbudowy korony zęba

wykonanie plomby światłoutwardzalnej lub chemoutwardzalnej w tylnych zębach.

Dentysta na NFZ dla dzieci

Dzieci mogą liczyć na szeroki zakres leczenia stomatologicznego na NFZ. Na przykład za darmo można wykonać wiele zabiegów, w tym operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, zabezpieczenie lakiem bruzd zębów trzonowych. Nie trzeba też płacić także za założenie aparatu ortodontycznego dla dzieci przed ukończeniem przez nie 12. roku życia.

Dlaczego kolejki do dentysty na NFZ są tak długie? Wynika to z bardzo niskiego dofinansowania na leczenie zębów, które pochodzi z budżetu państwa. Na rok jest to zaledwie 2,5 proc. całego budżetu.

Klaudia Katarzyńska