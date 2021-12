Demonstracja w Krakowie. Muzeum Auschwitz zabrało głos

Na zdjęciu, jedna z kobiet w maseczce na twarzy, podczas krakowskiej demonstracji przeciw nacjonalizmowi, trzyma kawałek tektury, na którym widnieje hasło: "Auschwitz dla Nacjonalistów" oraz błyskawica, symbol Strajku Kobiet.

W niedzielę wieczorem na tę sytuację zareagowało na swoim profilu twitterowym Muzeum Auschwitz. "Na życzenie komukolwiek 'Auschwitz' - zwłaszcza w kraju tak dotkniętym niemiecką okupacją, terrorem i ludobójstwem - nie może być zgody. To już nie tylko smutny przejaw elementarnego braku wiedzy, ale i niczym nieusprawiedliwionej podłości. Twarze zakryte - oby ze wstydu" - napisała placówka.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. Wśród nich było bardzo wielu działaczy przedwojennych stronnictw i organizacji narodowych.

W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innych narodowości.