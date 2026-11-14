Spis treści: Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny do 65 i 68 lat? Skąd biorą się doniesienia o nowym wieku emerytalnym? Dlaczego dyskusja wraca? GUS pokazuje, jak zmieni się Polska Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce i co z 2027 rokiem?

Czy rząd planuje podnieść wiek emerytalny do 65 i 68 lat?

Na 10 listopada 2026 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nie ma projektu podnoszącego powszechny wiek emerytalny do 65 lat dla kobiet i 68 lat dla mężczyzn.

Nie ogłoszono też terminu wprowadzenia takich progów. Gdy 9 września minister finansów i gospodarkiAndrzej Domański został zapytany o tę sprawę w Radiu ZET, powiedział, że rząd nie prowadzi prac nad zmianą wieku emerytalnego.

Podobne deklaracje (utrzymania obecnego wieku emerytalnego), składają inni politycy. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski czy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówią o braku zmian ze względu m.in. na opinię publiczną: Polacy nie chcą dłużej pracować.

Skąd biorą się doniesienia o nowym wieku emerytalnym?

Skoro politycy nie mówią o zmianach, skąd powracający wciąż w dyskusjach i debatach publicznych wątek podwyższenia wieku emerytalnego? Powodów jest wiele.

Prezes ZUS zwraca uwagę na rosnącą lukę emerytalną, czyli zjawisko, w którym średnia wysokość emerytury to 4300 zł, a średnia wśród kobiet to 3000 zł. Przy czym mężczyźni szybciej zaczynają chorować ze względu na wiek niż kobiety, a kobiety mają naturalnie większą predyspozycję do pracowania dłużej niż panowie.

Poza tym petycje i publikacje, w których jest mowa np. o wspólnym wieku emerytalnym wynoszącym 65 lat, w innych pojawia się granica 67 lub 68 lat. Do Sejmu trafiła też petycja z postulatem 62 lat dla obu płci. Jej autor proponował, by stopniowo podnosić próg kobietom i jednocześnie obniżać go mężczyznom.

Jeszcze innym wątkiem są rekomendacje ekspertów. OECD w raporcie Pensions at a Glance 2025 zwróciła uwagę, że niższy wiek emerytalny kobiet przekłada się w Polsce na niższe przyszłe świadczenia. Krótszy okres pracy oznacza zazwyczaj mniej czasu na gromadzenie składek, a przy wcześniejszym przejściu na emeryturę zgromadzony kapitał dzieli się przez większą liczbę miesięcy przewidywanego dalszego życia. To jeden z powodów, dla których wraca pomysł zrównania wieku.

Dlaczego dyskusja wraca? GUS pokazuje, jak zmieni się Polska

Według prognozy GUS w 2060 r. osoby w wieku 65 lat i więcej mogą stanowić około 30 proc. ludności Polski. Ich liczba może wzrosnąć o 2,5 mln względem 2022 r., choć w tym samym czasie łączna liczba mieszkańców kraju ma spaść o 4,8 mln. GUS przewiduje też, że zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym.

Dla systemu emerytalnego oznacza to, że na wypłaty świadczeń może przypadać mniej osób opłacających składki. Dlatego w debacie wraca pytanie, jak zachęcić osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, do dłuższej pracy i czy w przyszłości zmieniać sam ustawowy próg. Prognozy pokazują skalę wyzwania demograficznego. Wprowadzenie innego wieku emerytalnego wymagałoby zmiany ustawy.

Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce i co z 2027 rokiem?

Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Progi te obowiązują od 1 października 2017 r. i wynikają z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W obowiązujących przepisach nie ma podwyżki, która miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Jeśli w przyszłym roku kończysz 60 lat jako kobieta lub 65 lat jako mężczyzna, to według obecnych zasad właśnie wtedy osiągniesz powszechny wiek emerytalny.

Wszelkie krzykliwe nagłówki mówiące o zmianach wieku emerytalnego to w tej chwili nieprawda. Choć temat rozgrzewa społeczeństwo i co jakiś czas wraca na wokandę, na ten moment nie wprowadzono w nim żadnych zmian, które byłyby dla Polaków wiążące.



