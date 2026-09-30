W skrócie Karol Nawrocki został uznany przez ankietowanych za najlepszego reprezentanta interesów wyborców prawicy, wyprzedzając Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna.

Politolog Kazimierz Kik stwierdził, że wyborcy wybrali polityków będących ich zwolennikami, ale niekoniecznie tych, którzy mogą spełnić ich oczekiwania w zakresie rozwoju gospodarczego.

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Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał wyborców PiS, obu Konfederacji i Rozwoju Plus o to, kto według nich najlepiej reprezentuje ich interesy.

Niekwestionowanym zwycięzcą badania okazał się Karol Nawrocki, na którego wskazało 41 proc. ankietowanych.

Kto najlepiej reprezentuje interesy prawicy? Sondaż wśród wyborców

Daleko za prezydentem, który zdeklasował konkurencję, uplasował się jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który uzyskał 15 proc. głosów. Dało mu to drugie miejsce.

Na trzeciej lokacie znalazł się lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, którego wskazało 12 proc. uczestników badania.

Na kolejnych miejscach uplasowali się prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki, którzy uzyskali po 8 proc. głosów.

10 proc. ankietowanych wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć", a 6 proc., że "ktoś inny".

Ekspert zaskoczony wynikami sondażu

Badanie skomentował politolog, prof. Kazimierz Kik, który nie ukrywał, że jest zaskoczony takimi wynikami sondażu. - Wyborcy wskazali polityków, których są zwolennikami, ale raczej nie tych, którzy mogą spełnić ich oczekiwania. Oczekiwaniem powinien być rozwój gospodarczy kraju, a zarówno prezydent, jak i liderzy Konfederacji nie są w sprawach gospodarczych profesjonalistami i nie mają doświadczenia w administrowaniu - ocenił w rozmowie z "SE".

Oceniając wysoką pozycję prezydenta, ekspert stwierdził, że "zwolennikom prawicy podoba się dynamika działania Karola Nawrockiego".

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Instytut Badań Pollster przeprowadził inne badanie, w którym zapytał Polaków o lidera prawicy.

W tamtym sondażu wygrał Jarosław Kaczyński, który uzyskał 55 proc. głosów i wyprzedził Karola Nawrockiego, na którego wskazało 29 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się: Mateusz Morawiecki (7 proc.) oraz Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun (obaj po 5 proc.). 2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "ktoś inny".



