W skrócie Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dokładne zbadanie okoliczności sprzedaży działki kluczowej dla CPK.

Sprawa dotyczy 160 hektarów ziemi, która ma bezpośredni związek z przebiegiem linii kolejowej z Warszawy do CPK.

Decyzje w sprawie sprzedaży ziemi podjęto krótko przed zmianą władzy, co wzbudza poważne wątpliwości i wywołuje społeczne oburzenie.

Waldemar Żurek potwierdził w poniedziałek wieczorem to, co przekazała wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie - sprawa dotycząca sprzedaży 160 hektarów ziemi w Zabłotni - kluczowej dla inwestycji CPK - od połowy września była badana przez ten organ w ramach postępowania sprawdzającego.

Prokurator generalny wyjaśnił, że śledztwo zostało wszczęte po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mieli oni działać "w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Żurek przypomniał, że czyn ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa działki pod CPK. Waldemar Żurek: Sprawdzimy to do spodu

"Nie informowaliśmy o tej sprawie wcześniej, ponieważ prokuratorzy musieli spokojnie zebrać materiał, by śledztwo mogło ruszyć na mocnych podstawach" - wyjaśnił minister sprawiedliwości.

W ocenie ministra okoliczności decyzji podjętych "dosłownie na chwilę przed oddaniem władzy przez PiS" słusznie budzą "poważne wątpliwości i społeczne oburzenie".

"Mówię jasno - sprawdzimy to do spodu, od pierwszego pisma po ostatni podpis" - zadeklarował prokurator generalny.

Afera wokół działki pod CPK. Prokuratura zbada szczegóły transakcji

Komentarz ministra sprawiedliwości odnosi się do transakcji, o której jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Jak podał portal, w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup.

Według WP w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki "znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu".

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, iż "z zawiadomienia wynika, że władze CPK były wprowadzane w błąd przez KOWR co do wątpliwości związanych z możliwością przekazania ziemi na rzecz spółki docelowej".

Posłowie PiS zawieszeni "decyzją prezesa"

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w poniedziałek, że "decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR".

