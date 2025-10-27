Deklaracja Żurka ws. działki pod CPK. "Nie mówiliśmy o tym wcześniej"
"Okoliczności decyzji podjętych dosłownie na chwilę przed oddaniem władzy przez PiS budzą poważne wątpliwości i społeczne oburzenie. Słusznie" - stwierdził w poniedziałek prokurator generalny Waldemar Żurek, zapowiadając, że sprawa sprzedaży kluczowej dla inwestycji CPK działki zostanie "sprawdzona do spodu". Minister sprawiedliwości wyjaśnił, że sprawa nie była wcześniej nagłaśniana, by dać prokuraturze czas na zgromadzenie materiałów.
W skrócie
- Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział dokładne zbadanie okoliczności sprzedaży działki kluczowej dla CPK.
- Sprawa dotyczy 160 hektarów ziemi, która ma bezpośredni związek z przebiegiem linii kolejowej z Warszawy do CPK.
- Decyzje w sprawie sprzedaży ziemi podjęto krótko przed zmianą władzy, co wzbudza poważne wątpliwości i wywołuje społeczne oburzenie.
Waldemar Żurek potwierdził w poniedziałek wieczorem to, co przekazała wcześniej Prokuratura Okręgowa w Warszawie - sprawa dotycząca sprzedaży 160 hektarów ziemi w Zabłotni - kluczowej dla inwestycji CPK - od połowy września była badana przez ten organ w ramach postępowania sprawdzającego.
Prokurator generalny wyjaśnił, że śledztwo zostało wszczęte po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mieli oni działać "w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Żurek przypomniał, że czyn ten zagrożony jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa działki pod CPK. Waldemar Żurek: Sprawdzimy to do spodu
"Nie informowaliśmy o tej sprawie wcześniej, ponieważ prokuratorzy musieli spokojnie zebrać materiał, by śledztwo mogło ruszyć na mocnych podstawach" - wyjaśnił minister sprawiedliwości.
W ocenie ministra okoliczności decyzji podjętych "dosłownie na chwilę przed oddaniem władzy przez PiS" słusznie budzą "poważne wątpliwości i społeczne oburzenie".
"Mówię jasno - sprawdzimy to do spodu, od pierwszego pisma po ostatni podpis" - zadeklarował prokurator generalny.
Afera wokół działki pod CPK. Prokuratura zbada szczegóły transakcji
Komentarz ministra sprawiedliwości odnosi się do transakcji, o której jako pierwsza poinformowała Wirtualna Polska. Jak podał portal, w 2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.
Właściciele Dawtony dzierżawili działkę od 2008 r. i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup.
Według WP w 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - na prośbę KOWR - poinformowało, że na terenie działki "znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (...) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu".
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, iż "z zawiadomienia wynika, że władze CPK były wprowadzane w błąd przez KOWR co do wątpliwości związanych z możliwością przekazania ziemi na rzecz spółki docelowej".
Posłowie PiS zawieszeni "decyzją prezesa"
Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w poniedziałek, że "decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR".