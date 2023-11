Donald Tusk: Będziemy stawiać na energetykę jądrową

- Chcę tutaj powiedzieć, nie dlatego, że jestem tutaj w Koninie, jak bardzo bym chciał, żeby wszystko co potrzebne dla Polski było kontynuowane . Dla mnie nie ma większego znaczenia, bo energia nie ma ideologicznego koloru. Energia nie jest i nie powinna być partyjna. Tak jak strategia obrony nie powinna być partyjna. Ochrona zdrowia nie powinna być partyjna. Wszystko co służy ludziom, może być spokojnie kontynuowane - zapewniał Donald Tusk.

- Przejrzymy oczywiście wszystkie te decyzje, jakie podejmował pan Sasin, bo mamy powody być nieufnymi co do jakości tych decyzji, ale niczego nie zastopujemy, tylko dlatego, że narodziło się za rządów PiS - dodawał lider PO.

- 99 proc. Polek i Polaków to nie są przecież aktywiści czy ministrowie czy liderzy PiS-u. Ciężko pracowali przez ostatnie osiem lat. Ta nowa władza, kiedy dojdzie do zmiany w październiku, jest także po to, żeby ten wysiłek wszystkich Polek i Polaków uszanować oraz kontynuować. Nikt nie ma powodu się obawiać jakichś negatywnych decyzji wobec sprawy, tylko dlatego, że była uruchomiona ona w czasach PiS-u. To mogę państwu obiecać - zapewniał przewodniczący PO.