Deklaracja Hołowni w sprawie wejścia do rządu. "Jeżeli wszyscy, to wszyscy"

- Jeżeli wchodzimy (do rządu - red.) wszyscy, to wszyscy - powiedział na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przyznał on, że zrobi to tylko wtedy, gdy w Radzie Ministrów pojawi się również lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.