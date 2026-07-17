Definitywny koniec sporu o sukcesję w Grupie Polsat Plus

Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza - Fundacji TiVi - pismo informujące o utrzymaniu w mocy przez Trybunał Konstytucyjny w Liechtensteinie decyzji Sądu Apelacyjnego z grudnia 2025 r. dotyczącej sporu pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ostatecznie kończy postępowanie i zamyka procedurę odwoławczą. Oznacza to definitywne zakończenie postępowania sądowego trwającego od sierpnia 2024 roku oraz potwierdza skuteczność sukcesji dokonanej 2 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z otrzymaną przez Cyfrowy Polsat informacją zarówno wyrok Sądu Książęcego pierwszej instancji w Liechtensteinie oddalający powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie TiVi Foundation (o którym spółka powzięła informację 21 maja 2025 r.), jak i wyrok Sądu Apelacyjnego w Liechtensteinie oddalający apelację Zygmunta Solorza i tym samym uznający racje Tobiasa Solorza, Aleksandry Żak i Piotra Żaka (o którym spółka dowiedziała się 23 grudnia 2025 r.), pozostają wiążące.

Potwierdza to skuteczne, prawomocne i niepodważalne przekazanie pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi, a co za tym idzie zdolności do pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus i jej spółkami zależnymi Tobiasowi Solorzowi, Aleksandrze Żak i Piotrowi Żakowi. Zgodnie z wyrokami sądów Zygmunt Solorz uczynił to w pełni świadomie i zgodnie z realizowanym od lat planem sukcesyjnym.

- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Liechtensteinie definitywnie kończy spór pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Tobiasem Solorzem, Aleksandrą Żak i Piotrem Żakiem. Nie ma już od niego żadnej drogi odwoławczej. Kwestia przekazania Tobiasowi, Aleksandrze i Piotrowi pełnego wpływu na działalność Fundacji TiVi oraz pełnego zarządzania Grupą Polsat Plus jest niepodważalna. Grupa działa stabilnie, realizuje wszystkie cele zgodnie z planem i kończy przygotowanie nowej strategii, którą, zgodnie z zapowiedziami, ogłosi jesienią - mówi Daniel Kaczorowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Polsat Plus.

Ponadto Sąd Najwyższy na Cyprze zniósł wszystkie tymczasowe zabezpieczenia, o które wnioskował Zygmunt Solorz.

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