Defilady w Warszawie i Gdyni. Pokaz najnowszego sprzętu polskiej armii

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Wojskowa defilada, w której udział bierze około 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszego sprzętu, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot jak co roku gości na warszawskiej Wisłostradzie. Z kolei w Gdyni na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się tego samego dnia defilada morska, podczas której obejrzeć można okręty wojskowe. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego relacjonujemy dla Państwa w relacji na żywo.

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Kolumna polskich transporterów opancerzonych na Wisłostradzie w Warszawie, pojazdy z siatkami maskującymi.
Polski sprzęt wojskowy na warszawskiej Wisłostradzie, na zdjęciu kołowe transportery opancerzone (KTO) Rosomak z siatkami maskującymiWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Na warszawskiej Wisłostradzie odbywa się w sobotę wojskowa defilada z udziałem ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn, w tym nowoczesnego sprzętu armii polskiej.
  • Podczas defilady prezentowane są czołgi Abrams, K2, bojowe wozy Borsuk oraz wyrzutnie Patriot, a także sprzęt lotniczy i różne rodzaje wojsk sojuszniczych.
  • Na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbywa się tego samego dnia parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych oraz lotnictwa morskiego.
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Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.

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W ostatnich latach ważnym elementem obchodów święta jest defilada wojskowa w Warszawie, w której udział biorą tysiące żołnierzy z jednostek w całym kraju, prezentujących nowoczesny sprzęt na wyposażeniu armii. Tak jak w ubiegłym roku, defilada wojskowa przejdzie warszawską Wisłostradą. Weźmie w niej udział - jak zapowiada MON - około 2 tys. żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także wojska sojuszników.

Święto Wojska Polskiego. Defilada na ulicach Warszawy

Defilada składa się z części pieszej oraz przejazdu maszyn wojskowych; najpierw zobaczyć będzie można kolumny żołnierzy prezentujących niemal wszystkie formacje wojskowe w Polsce - reprezentacje poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również reprezentację Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy Żandarmerii Wojskowej.

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Reprezentowane są również inne kluczowe dla funkcjonowania wojska instytucje, jak odpowiadający za logistykę Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz wojskowe uczelnie. Zobaczyć będzie też można delegacje poszczególnych jednostek - w tym np. 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w charakterystycznych mundurach nawiązujących do strojów góralskich, a także reprezentacji Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej - 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Morskiej Jednostki Rakietowej czy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W defiladzie udział wezmą także delegacje sojuszników, w tym przede wszystkim tych, których oddziały stacjonują w Polsce - Amerykanów, Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów - a także Kanadyjczyków oraz sił zbrojnych Francji, reprezentowanych przez delegację Legii Cudzoziemskiej.

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Wielkie widowisko w Warszawie. Prezentacja nowoczesnego sprzętu

Tradycyjnie defilada jest okazją do zaprezentowania publiczności najnowszego sprzętu, który w ostatnich latach w dużych ilościach był zamówiony dla Wojska Polskiego. Od kilku lat na defiladach podziwiać można m.in. nowoczesne czołgi M1 Abrams czy zakupione w Korei Południowej K2, jak również nieco starsze Leopardy 2 w różnych wersjach. Łącznie w Wojsku Polskim jest już przeszło 600 nowoczesnych czołgów, a ich liczba ma wzrosnąć w kolejnych latach do nawet ok. tysiąca.

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Poza czołgami widzowie zobaczyć będą mogli innego rodzaju opancerzone wozy bojowe - przede wszystkim kołowe transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, których setki są wykorzystywane w wielu jednostkach Wojska Polskiego, a także np. na misjach. Od kilku lat na defiladach obecne są też pierwsze Borsuki - czyli nowe, budowane w Polsce pływające bojowe wozy piechoty, które mają zastąpić przestarzałe radzieckie BWP-1. Docelowo Wojsko Polskie chce mieć ponad tysiąc Borsuków; pierwsze z nich trafiły już do żołnierzy z giżyckiej 15 Brygady Zmechanizowanej.

Dwie osoby w mundurach wojskowych wykonujące prace konserwacyjne na trzech nowoczesnych bojowych wozach piechoty o kamuflażowym malowaniu ustawionych w hali przemysłowej.
Bojowe wozy piechoty BORSUKZdzislaw SurowaniecReporter

Kluczowe znaczenie dla siły polskich wojsk lądowych ma artyleria, przez ekspertów oceniana już jako czołowa w Europie. Składają się na nią systemy artylerii lufowej - w tym polskich samobieżnych armatohaubic Krab, samobieżnych moździerzy Rak i zamówionych w Korei Płd. K9 - oraz artylerii rakietowej, w której skład wchodzą polskie wyrzutnie WR-40 Langusta, Homary-K, czyli spolonizowane koreańskie K239 Chunmoo i amerykańskie wyrzutnie HIMARS.

Na defiladzie nie zabraknie też lżejszych maszyn - nowych transporterów rozpoznawczych Kleszcz, których kilkaset wojsko zamówiło w polskich zakładach AMZ Kutno, jak również pojazdów rozpoznawczych Żmija, lekko opancerzonych Waranów oraz różnej maści samochodów terenowych, quadów i motocykli. Zobaczyć będzie można także ciężki sprzęt inżynieryjny - w tym samobieżne mosty towarzyszące oraz system minowania narzutowego Baobab-K, które w tym roku weszły na wyposażenie wojska.

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Defilada w Warszawie. Myśliwce i helikoptery nad stolicą

Wiele kluczowego dla wojska sprzętu to nie samodzielne pojazdy, ale systemy umieszczane na ciężarówkach, w tym zwłaszcza różnego rodzaju maszynach produkcji dolnośląskiego Jelcza. Na defiladzie na tych platformach zaprezentują się systemy obrony powietrznej - przede wszystkim Patrioty z systemów Wisła oraz systemu krótkiego zasięgu Mała Narew i Pilica+. Wisłostradą przejadą też pojazdy będące nośnikami dla dronów - w tym powietrznych, np. w ramach systemu Gladius, jak i np. morskich, używanych na co dzień przez Marynarkę Wojenną.

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Podczas defilady nad Wisłą w Warszawie przelecą także wojskowe statki powietrzne - samoloty i śmigłowce polskiego oraz sojuszniczego lotnictwa wojskowego. Zobaczyć będzie można m.in. lotnictwo szkolne, w tym samoloty Orlik i Bielik, używane do szkolenia pilotów, szkolno-bojowe FA-50 a także lotnictwo bojowe - w tym m.in. samoloty F-16 - obecnie trzon polskiego lotnictwa bojowego - a także nowy nabytek polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty wielozadaniowe F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju.

Zobaczyć będzie można także m.in. śmigłowce Black Hawk, AW149 i AH-64 Apache, czyli nowe nabytki lotnictwa Wojsk Lądowych. Nad Wisłą przelecą też m.in. samoloty transportowe, w tym C-295 Casa czy C-130 Hercules. Na niebie zaprezentują się także samoloty sojuszników - w tym francuskie myśliwce Rafale i szwedzkie Gripeny.

Parada morska w Gdyni. Można zobaczyć polskie okręty

Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbywa się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej. Jak zapowiedział MON, w specjalnym szyku w paradzie udział ma brać ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych.

Na wodach Zatoki Gdańskiej będzie można zobaczyć np. polskie fregaty klasy Oliver Hazard Perry, które po wycofaniu ze służby zostały przekazane Polsce przez Amerykanów na początku XXI wieku i obecnie czekają na zastąpienie przez nowoczesne konstrukcje, budowane w ramach programu Miecznik; pierwszy okręt tego typu, ORP Wicher, został ochrzczony i zwodowany w Gdyni w tym tygodniu.

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W szyku okrętów zaprezentuje się również korweta ORP Kaszub, niszczyciele min klasy Kormoran II, okręty transportowo-minowe klasy Lublin, okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki czy okręty ratownicze ORP Piast i ORP Lech, jak również okręty hydrograficzne ORP Heweliusz i ORP Arctowski.

Na trasie parady morskiej odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego; w tym samolotów Bryza czy śmigłowców AW101. Zobaczyć będzie też można zakupiony w Szwecji samolot AWACS Saab 340 używany do monitorowania przestrzeni powietrznej. Jak wskazuje resort obrony, najlepszym punktem obserwacyjnym będzie Skwer Kościuszki w Gdyni.

Święto Wojska Polskiego. Obchody w całym kraju

Poza kluczowymi punktami obchodów w Warszawie i Gdyni, uroczystości będą odbywać się w całym kraju; w planach są m.in. pokazy sprzętu wojskowego, strefy spotkań z żołnierzami czy koncerty wojskowych orkiestr. Takie strefy wojskowe zostaną zorganizowane m.in. na Skwerze Kościuszki w Gdyni i na warszawskiej Cytadeli.

Podobne strefy zorganizowane zostaną m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Mają tam zostać rozmieszczone telebimy, na których będzie można oglądać defiladę.

15 sierpnia przypada rocznica - w tym roku 106. - zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.

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