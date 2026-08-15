W skrócie Na warszawskiej Wisłostradzie odbywa się w sobotę wojskowa defilada z udziałem ok. 2 tys. żołnierzy i 300 maszyn, w tym nowoczesnego sprzętu armii polskiej.

Podczas defilady prezentowane są czołgi Abrams, K2, bojowe wozy Borsuk oraz wyrzutnie Patriot, a także sprzęt lotniczy i różne rodzaje wojsk sojuszniczych.

Na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbywa się tego samego dnia parada morska z udziałem ponad 20 okrętów polskich i sojuszniczych oraz lotnictwa morskiego.

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Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska w wyniku kontrofensywy odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy i rozpoczęły spychanie ich na wschód.

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W ostatnich latach ważnym elementem obchodów święta jest defilada wojskowa w Warszawie, w której udział biorą tysiące żołnierzy z jednostek w całym kraju, prezentujących nowoczesny sprzęt na wyposażeniu armii. Tak jak w ubiegłym roku, defilada wojskowa przejdzie warszawską Wisłostradą. Weźmie w niej udział - jak zapowiada MON - około 2 tys. żołnierzy, reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych, a także wojska sojuszników.

Święto Wojska Polskiego. Defilada na ulicach Warszawy

Defilada składa się z części pieszej oraz przejazdu maszyn wojskowych; najpierw zobaczyć będzie można kolumny żołnierzy prezentujących niemal wszystkie formacje wojskowe w Polsce - reprezentacje poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, w tym Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również reprezentację Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni czy Żandarmerii Wojskowej.

Reprezentowane są również inne kluczowe dla funkcjonowania wojska instytucje, jak odpowiadający za logistykę Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych oraz wojskowe uczelnie. Zobaczyć będzie też można delegacje poszczególnych jednostek - w tym np. 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w charakterystycznych mundurach nawiązujących do strojów góralskich, a także reprezentacji Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej - 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Morskiej Jednostki Rakietowej czy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

W defiladzie udział wezmą także delegacje sojuszników, w tym przede wszystkim tych, których oddziały stacjonują w Polsce - Amerykanów, Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów - a także Kanadyjczyków oraz sił zbrojnych Francji, reprezentowanych przez delegację Legii Cudzoziemskiej.

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Wielkie widowisko w Warszawie. Prezentacja nowoczesnego sprzętu

Tradycyjnie defilada jest okazją do zaprezentowania publiczności najnowszego sprzętu, który w ostatnich latach w dużych ilościach był zamówiony dla Wojska Polskiego. Od kilku lat na defiladach podziwiać można m.in. nowoczesne czołgi M1 Abrams czy zakupione w Korei Południowej K2, jak również nieco starsze Leopardy 2 w różnych wersjach. Łącznie w Wojsku Polskim jest już przeszło 600 nowoczesnych czołgów, a ich liczba ma wzrosnąć w kolejnych latach do nawet ok. tysiąca.

Poza czołgami widzowie zobaczyć będą mogli innego rodzaju opancerzone wozy bojowe - przede wszystkim kołowe transportery opancerzone Rosomak w różnych wersjach, których setki są wykorzystywane w wielu jednostkach Wojska Polskiego, a także np. na misjach. Od kilku lat na defiladach obecne są też pierwsze Borsuki - czyli nowe, budowane w Polsce pływające bojowe wozy piechoty, które mają zastąpić przestarzałe radzieckie BWP-1. Docelowo Wojsko Polskie chce mieć ponad tysiąc Borsuków; pierwsze z nich trafiły już do żołnierzy z giżyckiej 15 Brygady Zmechanizowanej.

Bojowe wozy piechoty BORSUK Zdzislaw Surowaniec Reporter

Kluczowe znaczenie dla siły polskich wojsk lądowych ma artyleria, przez ekspertów oceniana już jako czołowa w Europie. Składają się na nią systemy artylerii lufowej - w tym polskich samobieżnych armatohaubic Krab, samobieżnych moździerzy Rak i zamówionych w Korei Płd. K9 - oraz artylerii rakietowej, w której skład wchodzą polskie wyrzutnie WR-40 Langusta, Homary-K, czyli spolonizowane koreańskie K239 Chunmoo i amerykańskie wyrzutnie HIMARS.

Na defiladzie nie zabraknie też lżejszych maszyn - nowych transporterów rozpoznawczych Kleszcz, których kilkaset wojsko zamówiło w polskich zakładach AMZ Kutno, jak również pojazdów rozpoznawczych Żmija, lekko opancerzonych Waranów oraz różnej maści samochodów terenowych, quadów i motocykli. Zobaczyć będzie można także ciężki sprzęt inżynieryjny - w tym samobieżne mosty towarzyszące oraz system minowania narzutowego Baobab-K, które w tym roku weszły na wyposażenie wojska.

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Defilada w Warszawie. Myśliwce i helikoptery nad stolicą

Wiele kluczowego dla wojska sprzętu to nie samodzielne pojazdy, ale systemy umieszczane na ciężarówkach, w tym zwłaszcza różnego rodzaju maszynach produkcji dolnośląskiego Jelcza. Na defiladzie na tych platformach zaprezentują się systemy obrony powietrznej - przede wszystkim Patrioty z systemów Wisła oraz systemu krótkiego zasięgu Mała Narew i Pilica+. Wisłostradą przejadą też pojazdy będące nośnikami dla dronów - w tym powietrznych, np. w ramach systemu Gladius, jak i np. morskich, używanych na co dzień przez Marynarkę Wojenną.

Podczas defilady nad Wisłą w Warszawie przelecą także wojskowe statki powietrzne - samoloty i śmigłowce polskiego oraz sojuszniczego lotnictwa wojskowego. Zobaczyć będzie można m.in. lotnictwo szkolne, w tym samoloty Orlik i Bielik, używane do szkolenia pilotów, szkolno-bojowe FA-50 a także lotnictwo bojowe - w tym m.in. samoloty F-16 - obecnie trzon polskiego lotnictwa bojowego - a także nowy nabytek polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty wielozadaniowe F-35, z których pierwsze dotarły do Polski w maju.

Zobaczyć będzie można także m.in. śmigłowce Black Hawk, AW149 i AH-64 Apache, czyli nowe nabytki lotnictwa Wojsk Lądowych. Nad Wisłą przelecą też m.in. samoloty transportowe, w tym C-295 Casa czy C-130 Hercules. Na niebie zaprezentują się także samoloty sojuszników - w tym francuskie myśliwce Rafale i szwedzkie Gripeny.

Parada morska w Gdyni. Można zobaczyć polskie okręty

Równolegle na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbywa się parada morska, w której udział wezmą okręty Marynarki Wojennej. Jak zapowiedział MON, w specjalnym szyku w paradzie udział ma brać ponad 20 jednostek polskich i sojuszniczych.

Na wodach Zatoki Gdańskiej będzie można zobaczyć np. polskie fregaty klasy Oliver Hazard Perry, które po wycofaniu ze służby zostały przekazane Polsce przez Amerykanów na początku XXI wieku i obecnie czekają na zastąpienie przez nowoczesne konstrukcje, budowane w ramach programu Miecznik; pierwszy okręt tego typu, ORP Wicher, został ochrzczony i zwodowany w Gdyni w tym tygodniu.

W szyku okrętów zaprezentuje się również korweta ORP Kaszub, niszczyciele min klasy Kormoran II, okręty transportowo-minowe klasy Lublin, okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki czy okręty ratownicze ORP Piast i ORP Lech, jak również okręty hydrograficzne ORP Heweliusz i ORP Arctowski.

Na trasie parady morskiej odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego; w tym samolotów Bryza czy śmigłowców AW101. Zobaczyć będzie też można zakupiony w Szwecji samolot AWACS Saab 340 używany do monitorowania przestrzeni powietrznej. Jak wskazuje resort obrony, najlepszym punktem obserwacyjnym będzie Skwer Kościuszki w Gdyni.

Święto Wojska Polskiego. Obchody w całym kraju

Poza kluczowymi punktami obchodów w Warszawie i Gdyni, uroczystości będą odbywać się w całym kraju; w planach są m.in. pokazy sprzętu wojskowego, strefy spotkań z żołnierzami czy koncerty wojskowych orkiestr. Takie strefy wojskowe zostaną zorganizowane m.in. na Skwerze Kościuszki w Gdyni i na warszawskiej Cytadeli.

Podobne strefy zorganizowane zostaną m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Mają tam zostać rozmieszczone telebimy, na których będzie można oglądać defiladę.

15 sierpnia przypada rocznica - w tym roku 106. - zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 r. 15 sierpnia został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego. Pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie obchodzone jest w połowie sierpnia.



