W skrócie Minister Marta Cienkowska podkreśla międzynarodowy sukces Konkursu Chopinowskiego i przewiduje, że będzie on trampoliną do kariery laureatów.

Werdykt jury budzi mieszane reakcje – niektórzy politycy i komentatorzy uważają, że decyzje są zaskakujące i nie odpowiadają odczuciom publiczności.

Zwycięzcą został Eric Lu, a finał konkursu wzbudził liczne emocje zarówno wśród uczestników, organizatorów, jak i obserwatorów.

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek.

Wyniki Konkursu Chopinowskiego 2025. Zwycięzcą Eric Lu z USA

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal - Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang.

IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Minister kultury: Wielka ulga, zmęczenie i wzruszenie

We wtorek w TVP Info minister kultury Marta Cienkowska pytana była o emocje, jakie towarzyszą jej po ogłoszeniu wyników Konkursu Chopinowskiego.

- Szczerze mówiąc przede wszystkim czuję wielką ulgę i wielkie zmęczenie, bo rzeczywiście te ostatnie dni to była bardzo intensywna praca. Natomiast mam też takie emocje wzruszenia, czuję, że rzeczywiście, dla tych wszystkich laureatów, których ogłosiliśmy wczoraj w nocy, ten konkurs będzie trampoliną do ich kariery - powiedziała szefowa MKiDN.

Jak podkreśliła w rozmowie Cienkowska, ma poczucie, że dzięki pracy i wysiłkowi, jakie Polska włożyła w komunikację Konkursu Chopinowskiego stał się on "już marką międzynarodową".

Wyniki Konkursu Chopinowskiego 2025. "Niesamowita przygoda dobiegła końca"

Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Aleksander Laskowski powiedział, że ogłoszeniu wyników towarzyszyły ogromne emocje.

- Ta niesamowita przygoda dobiegła końca. Konkurs był niezwykle emocjonujący - powiedział dr Laskowski.

Podkreślił również, że ogromne emocje towarzyszyły samemu odczytywaniu wyników. - W całkowitym kontraście do tego była niezwykle spokojna postawa zwycięzcy, czyli Erica Lu, który później, już na górze, powiedział nam, że jest szczęśliwy, wzruszony i podczas ogłoszenia wyników rzeczywiście odjęło mu mowę - podkreślił rzecznik NIFC.

Laskowski zaznaczył także, że długo trwały obrady jury, zanim wypracowano całkowity werdykt. - Wszyscy byli bardzo zmęczeni - dodał.

Szynkowski vel Sęk: Zaskakujące wyniki Konkursu Chopinowskiego

Wyniki Konkursu Chopinowskiego skomentował również poseł Prawa i Sprawiedliwości Szymon Szynkowski vel Sęk.

"Znakomity artysta, wygrywa konkurs, choć według powszechnej opinii, w tym mojej, nie wspiął się w finałach na wyżyny swoich możliwości" - napisał polityk, odnosząc się do triumfującego Amerykanina.

"Kibicowałem mu, ale uważam, że w finałach byli lepsi" - dodał.

Były wiceszef MSZ odniósł się też do piątego miejsca, które Piotr Alexewicz zajął ex aequo z Vincentem Ongiem.

"W przypadku Polaka oceniam, że to trafna decyzja - kibicowałem mu z całego serca, ale wykonanie finałowe nie było jego najlepszym w konkursie. Z kolei Malezyjczyk był najbardziej kontrowersyjną postacią finałów. Zagrał ciekawie. Ale czy aż na V miejsce?" - zastanawia się polityk.

Szynkowski vel Sęk ocenił ponadto, że "decyzje jury mocno 'rozjeżdżają się' z odczuciami publiczności i zaskakują, to chyba cały odwieczny urok tego konkursu".

Podkreślił, że "wspaniale było spędzić te trzy tygodnie na słuchaniu znakomitych wykonań Chopina" oraz że nie może się doczekać kolejnej edycji konkursu.

Prof. Andrzej Nowak: Czy Chopin umarł ponownie w Warszawie 21 października 2025 roku?

"Fryderyk Chopin umarł 17 października 1849 roku w Paryżu. Czy Chopin umarł ponownie w Warszawie 21 października 2025 roku?" - zapytał z kolei w mediach społecznościowych prof. Andrzej Nowak,

Jak dodał - "słuszność lub nie" - werdyktu jury w Konkursie Chopinowskim "będzie można lepiej ocenić za jakieś pół wieku, kiedy pełniej rozwiną się kariery dzisiejszych laureatów".

"Może jednak Chopin narodził się właśnie na nowo w Warszawie? Nie, nie wierzę w metempsychozę, ale kiedy słucham obchodzącej dziś właśnie 17. urodziny Tianyao Lyu oraz dojrzalszej o lat 13 Japonki Shiori Kuwahary (a te dwie Pani podzieliły się z łaski Jury IV nagrodą), to nie mam wątpliwości, że to co najpiękniejsze i najbardziej polskie zarazem w muzyce Fryderyka z Żelazowej Woli znajduje wciąż swoje cudowne inkarnacje" - ocenił historyk.

"I z tego się raduję" - dodał.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa do 23 października.

Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

