Trybunał Sprawiedliwości UE odpowiadając w czwartek na pytania prejudycjalne dotyczące postępowań prowadzonych przez Izbę Dyscyplinarną SN wobec sędziów, wydał wyrok, zgodnie z którym sądy w Polsce są zobowiązane odstąpić od stosowania aktu zawieszającego sędziego w orzekaniu, wydanego z naruszeniem prawa UE. Za akt naruszający prawo Unii TSUE uznał uchwałę nieistniejącej już Izby Dyscyplinarnej , która zawiesiła sędziego Igora Tuleyę w czynnościach orzeczniczych i zezwoliła na pociągnięcie go do odpowiedzialność karnej. Trybunał stwierdził też, że należy zwrócić sędziemu Tuleyi sprawy odebrane mu w rezultacie decyzji Izby Dyscyplinarnej.

Z. Ziobro: Trudno TSUE traktować poważnie jako sąd

Ziobro komentując ten wyrok powiedział, że szeroko opisywana przez media afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim nie została do dziś wyjaśniona. Według niego, nie prowadzi się w tej sprawie żądnych działań, które miałyby wyjaśnić, na kształt jakich wyroków TSUE rzekomo wpłynięto. - W tej sytuacji trudno TSUE traktować poważnie jako sąd. Pomijając już fakt, że osoby wskazywane jako tzw. sędziowie w TSUE, są wskazani przez polityków poszczególnych państw. (...) Tym samym jest to organ czysto polityczny uwikłany w polityczne skandale, które nie są do dziś wyjaśnianie - mówił minister.

S. Kaleta o orzeczeniu TSUE. "Nie ma żadnej mocy wiążącej"

Czyli - jak dodał - "że nie ma znaczenia, co Polacy zdecydują w wyborach, nie ma znaczenia jaką mamy konstytucję, znaczenie ma tylko to, co myśli sobie jakiś sędzia". - I, że on może być bezkarny, może tylko oglądać się na Brukselę i Luksemburg - powiedział.