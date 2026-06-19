Decyzja prezydenta ws. ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć nowych ustaw, które wkrótce wejdą w skład polskiego systemu prawnego.

Nowe regulacje obejmują zmiany w podatkach, administracji, zarządzaniu kryzysowym, służbach lotniczych, szkolnictwie wojskowym i ochronie debaty publicznej.

Do tej pory Karol Nawrocki zaakceptował 229 ustaw, zawetował 37, a ponad 85 procent projektów otrzymało jego podpis.

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Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał sześć nowych ustaw, które - jak podkreślił - "za chwilę staną się elementem systemu prawnego".

We wpisie na X przedstawił zarówno zakres przyjętych regulacji, jak i podsumowanie dotychczasowej aktywności legislacyjnej.

Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw

Wśród zaakceptowanych przez Nawrockiego ustaw znalazły się zmiany dotyczące m.in. podatków, administracji oraz bezpieczeństwa państwa. Jak wyliczył, podpisane akty prawne obejmują:

uproszczenia w rozliczaniu podatków,

nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie,

ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń,

utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej,

powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,

ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - napisał Nawrocki.

Tym razem głowa państwa nie skorzystała z prawa weta.

"Zabieram się do dalszych obowiązków". Nawrocki przedstawił statystyki

W opublikowanym wpisie prezydent przedstawił statystyki swojej działalności legislacyjnej. Jak podał, podpisał dotychczas 229 ustaw, a 37 zawetował. Jednocześnie wskazał, że ponad 85 proc. wszystkich projektów uzyskało jego akceptację.

Na zakończenie Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do odbiorców: "Zabieram się do dalszych obowiązków" i życzył wszystkim dobrego dnia.





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