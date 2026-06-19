Decyzja prezydenta ws. ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

"Właśnie podpisałem sześć ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował Karol Nawrocki. Tym razem głowa państwa nie zawetowała żadnej z propozycji przedłożonych przez parlament. Prezydent podkreślił, że dotychczas ponad 85 proc. ustaw uzyskało jego akceptację. "Zabieram się do dalszych obowiązków" - przekazał.

Karol Nawrocki, w tle polskie flagi narodowe
Karol Nawrocki podpisał sześć ustawKlaudia RadeckaAFP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć nowych ustaw, które wkrótce wejdą w skład polskiego systemu prawnego.
  • Nowe regulacje obejmują zmiany w podatkach, administracji, zarządzaniu kryzysowym, służbach lotniczych, szkolnictwie wojskowym i ochronie debaty publicznej.
  • Do tej pory Karol Nawrocki zaakceptował 229 ustaw, zawetował 37, a ponad 85 procent projektów otrzymało jego podpis.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał sześć nowych ustaw, które - jak podkreślił - "za chwilę staną się elementem systemu prawnego".

We wpisie na X przedstawił zarówno zakres przyjętych regulacji, jak i podsumowanie dotychczasowej aktywności legislacyjnej.

Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw

Wśród zaakceptowanych przez Nawrockiego ustaw znalazły się zmiany dotyczące m.in. podatków, administracji oraz bezpieczeństwa państwa. Jak wyliczył, podpisane akty prawne obejmują:

  • uproszczenia w rozliczaniu podatków,
  • nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie,
  • ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń,
  • utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej,
  • powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
  • ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.

"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - napisał Nawrocki.

Tym razem głowa państwa nie skorzystała z prawa weta.

"Zabieram się do dalszych obowiązków". Nawrocki przedstawił statystyki

W opublikowanym wpisie prezydent przedstawił statystyki swojej działalności legislacyjnej. Jak podał, podpisał dotychczas 229 ustaw, a 37 zawetował. Jednocześnie wskazał, że ponad 85 proc. wszystkich projektów uzyskało jego akceptację.

Na zakończenie Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do odbiorców: "Zabieram się do dalszych obowiązków" i życzył wszystkim dobrego dnia.

Zobacz również:

Prezydent poinformował o zawetowaniu ustawy rozszerzającej stosowanie systemu SENT
Polska

Pięć podpisów, jedno weto. Karol Nawrocki zdecydował

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki


"Amerykanie nie chcą z nami współpracować". Minister sprawiedliwości o sprawie ZiobryPolsat News

Najnowsze