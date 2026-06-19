Decyzja prezydenta ws. ustaw. "Zabieram się do dalszych obowiązków"
"Właśnie podpisałem sześć ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej" - poinformował Karol Nawrocki. Tym razem głowa państwa nie zawetowała żadnej z propozycji przedłożonych przez parlament. Prezydent podkreślił, że dotychczas ponad 85 proc. ustaw uzyskało jego akceptację. "Zabieram się do dalszych obowiązków" - przekazał.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć nowych ustaw, które wkrótce wejdą w skład polskiego systemu prawnego.
- Nowe regulacje obejmują zmiany w podatkach, administracji, zarządzaniu kryzysowym, służbach lotniczych, szkolnictwie wojskowym i ochronie debaty publicznej.
- Do tej pory Karol Nawrocki zaakceptował 229 ustaw, zawetował 37, a ponad 85 procent projektów otrzymało jego podpis.
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Karol Nawrocki poinformował w mediach społecznościowych, że podpisał sześć nowych ustaw, które - jak podkreślił - "za chwilę staną się elementem systemu prawnego".
We wpisie na X przedstawił zarówno zakres przyjętych regulacji, jak i podsumowanie dotychczasowej aktywności legislacyjnej.
Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw
Wśród zaakceptowanych przez Nawrockiego ustaw znalazły się zmiany dotyczące m.in. podatków, administracji oraz bezpieczeństwa państwa. Jak wyliczył, podpisane akty prawne obejmują:
- uproszczenia w rozliczaniu podatków,
- nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie,
- ustawę dopasowującą zarządzanie kryzysowe do współczesnych zagrożeń,
- utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej,
- powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi,
- ustawę chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej.
"Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków" - napisał Nawrocki.
Tym razem głowa państwa nie skorzystała z prawa weta.
"Zabieram się do dalszych obowiązków". Nawrocki przedstawił statystyki
W opublikowanym wpisie prezydent przedstawił statystyki swojej działalności legislacyjnej. Jak podał, podpisał dotychczas 229 ustaw, a 37 zawetował. Jednocześnie wskazał, że ponad 85 proc. wszystkich projektów uzyskało jego akceptację.
Na zakończenie Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do odbiorców: "Zabieram się do dalszych obowiązków" i życzył wszystkim dobrego dnia.