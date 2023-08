- To referendum jest nieważne - rozpoczął swoje przemówienie poseł KO Marcin Kierwiński - Jest nieprzyzwoite, jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej - przekonywał, wskazując wcześniej na puste ławy rządowe.

Marcin Kierwiński: Ciemny naród wszystkiego nie kupi

Podkreślał, że "ciemny naród wszystkiego nie kupi". - Oddaliście rafinerię za wartość trzymiesięcznego zysku tej rafinerii - przekonywał w odniesieniu do pierwszego z proponowanych pytań referendalnych. Wskazywał na "gigantyczny nepotyzm i złodziejstwo w spółkach skarbu państwa" i " dokonywanie prywatyzacji na rzecz własnych ludzi ".

Odnosząc się do kwestii migrantów przekonywał, że "rząd PiS-u przygotował skandaliczne rozporządzenie, które miało lekką ręką wpuścić wszystkich na nasz rynek". Podawał dane zeszłoroczne o przyjęciu przez rządzących 135 tys. migrantów zarobkowych z krajów muzułmańskich.

- 600 do 800 osób tygodniowo łamie ten wasz cud techniki, jedyną inwestycję, którą zrobiliście - mówił Kierwiński, nawiązując do kolejnego z pytań referendalnych w sprawie muru na granicy polsko-białoruskiej. - Gubicie rakiety, gubicie śmigłowce, gubicie zapalniki do bomb - przekonywał, mówiąc o niekompetencji rządzących. - Jesteście partaczami - dodał.