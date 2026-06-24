Kacprzyk przypomniał o dwóch kwestiach, o których Jędrzejewski opowiadał w wywiadzie na Kanale Zero.

"Dotyczy to w szczególności dwóch spraw przywołanych w wywiadzie: śmierci pacjenta w łazience Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz rzekomego wykonania tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci. W pierwszej sprawie toczy się postępowanie karne, którego nie jestem stroną. Druga sprawa - o ile w ogóle miała miejsce - nie dotyczy okresu mojego zatrudnienia w Szpitalu Południowym" - przekazał w oświadczeniu lekarz.

"Twierdzenia formułowane przez dr. Jędrzejewskiego nie znajdują więc potwierdzenia w faktach. W mojej ocenie ich rzeczywistym skutkiem jest próba zdyskredytowania mnie w przestrzeni publicznej" - dodał.

Były pracownik Szpitala Południowego odniósł się też do skargi, którą złożył na niego Jędrzejewski.

"Pomija jednak istotną okoliczność: w treści tego pisma nie wskazał żadnego konkretnego, możliwego do zidentyfikowania przypadku medycznego zaniedbania z mojej strony. Skarga opierała się wyłącznie na ogólnych twierdzeniach" - wspomniał młody lekarz w piśmie przesłanym przez mec. Jacka Duboisa Rzeczpospolitej.

"Skargi pacjentów uzasadnione". Kacprzyk o sytuacji w szpitalu

Wspomniał też, że zarzuty pacjentów dot. funkcjonowania placówki były prawdziwe.

"Odnosząc się do skarg pacjentów dotyczących funkcjonowania Oddziału Chirurgii, wyjaśniam, że były one uzasadnione. Dotyczyły między innymi sytuacji, w których lekarze Oddziału Chirurgii nie stawiali się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu konsultacji pacjentów chirurgicznych albo czas oczekiwania na ich przybycie przekraczał terminy określone w Regulaminie Szpitala" - przekazał w piśmie medyk.

"To właśnie takie zachowania lekarzy Oddziału Chirurgii oraz ordynatora tego Oddziału prowadziły do konfliktu z lekarzami SOR-u. Lekarze SOR-u, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, mieli prawo oczekiwać niezwłocznych konsultacji chirurgicznych - przede wszystkim w interesie pacjentów" - wyjaśnił.

Na k

Więcej informacji wkrótce...





Arłukowicz w ''Gościu Wydarzeń'' o znajomości z Kacprzykiem: Pojechałem do Warszawy wesprzeć młodych ludzi startujących w wyborach samorządowych Polsat News