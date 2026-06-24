Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie po wywiadzie lek. Jędrzejewskiego
"Dotychczas starałem się unikać komentowania sprawy w przestrzeni medialnej (...). Wobec treści wypowiedzi dr. Jędrzejewskiego dalsze milczenie mogłoby jednak zostać odebrane jako przyzwolenie na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji" - przekazał Dawid Kacprzyk w oświadczeniu przesłanym przez jego pełnomocnika "Rzeczpospolitej". Wyjaśnił, że lekarz łączy go ze sprawami, z którymi "nie ma nic wspólnego".
Kacprzyk przypomniał o dwóch kwestiach, o których Jędrzejewski opowiadał w wywiadzie na Kanale Zero.
"Dotyczy to w szczególności dwóch spraw przywołanych w wywiadzie: śmierci pacjenta w łazience Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz rzekomego wykonania tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci. W pierwszej sprawie toczy się postępowanie karne, którego nie jestem stroną. Druga sprawa - o ile w ogóle miała miejsce - nie dotyczy okresu mojego zatrudnienia w Szpitalu Południowym" - przekazał w oświadczeniu lekarz.
"Twierdzenia formułowane przez dr. Jędrzejewskiego nie znajdują więc potwierdzenia w faktach. W mojej ocenie ich rzeczywistym skutkiem jest próba zdyskredytowania mnie w przestrzeni publicznej" - dodał.
Były pracownik Szpitala Południowego odniósł się też do skargi, którą złożył na niego Jędrzejewski.
"Pomija jednak istotną okoliczność: w treści tego pisma nie wskazał żadnego konkretnego, możliwego do zidentyfikowania przypadku medycznego zaniedbania z mojej strony. Skarga opierała się wyłącznie na ogólnych twierdzeniach" - wspomniał młody lekarz w piśmie przesłanym przez mec. Jacka Duboisa Rzeczpospolitej.
"Skargi pacjentów uzasadnione". Kacprzyk o sytuacji w szpitalu
Wspomniał też, że zarzuty pacjentów dot. funkcjonowania placówki były prawdziwe.
"Odnosząc się do skarg pacjentów dotyczących funkcjonowania Oddziału Chirurgii, wyjaśniam, że były one uzasadnione. Dotyczyły między innymi sytuacji, w których lekarze Oddziału Chirurgii nie stawiali się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w celu konsultacji pacjentów chirurgicznych albo czas oczekiwania na ich przybycie przekraczał terminy określone w Regulaminie Szpitala" - przekazał w piśmie medyk.
"To właśnie takie zachowania lekarzy Oddziału Chirurgii oraz ordynatora tego Oddziału prowadziły do konfliktu z lekarzami SOR-u. Lekarze SOR-u, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, mieli prawo oczekiwać niezwłocznych konsultacji chirurgicznych - przede wszystkim w interesie pacjentów" - wyjaśnił.
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