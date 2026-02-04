Spis treści: "Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted Czym jest "Poradnik bezpieczeństwa"?

"Poradnik bezpieczeństwa" trafił do wielu Polek i Polaków. Niektórzy zdecydowali się spróbować zarobić na darmowej, rządowej broszurze.

"Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted

Na portalu Vinted pojawiły się oferty sprzedaży, a ceny niektórych egzemplarzy zwalają z nóg. Trzeba jednak przyznać, że rozstrzał cenowy jest dość duży. Znajdziemy poradniki w cenie 5-15 zł.

"Poradnik bezpieczeństwa" na Vinted. Ceny zaczynają się od około 5 zł. oferty sprzedażowe Vinted materiał zewnętrzny

Są też takie, które kosztują znacznie więcej. W przypadku niektórych ofert sprzedażowych na Vinted, darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" jest wystawiony za 200 zł. Znajdziemy również egzemplarze znacznie droższe, w cenie nawet 1000 zł.

Darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted. Ceny sięgają nawet 1000 zł. oferty sprzedażowe Vinted materiał zewnętrzny

Należy podkreślić, że "Poradnik bezpieczeństwa" to darmowa, rządowa broszura, która ma trafić do niemal 17 milionów polskich domów. Jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie rządowej. Poradnik w wersji papierowej możemy uzyskać także w urzędzie miasta lub gminy.

Czym jest "Poradnik bezpieczeństwa"?

"Poradnik bezpieczeństwa" to rządowa publikacja zawierająca wskazówki dotyczące zachowania się i reagowania w momencie sytuacji kryzysowych, takich jak zagrożenie militarne, zagrożenie terrorystyczne czy klęska żywiołowa lub blackout.

W broszurze znajdziemy także podstawowe informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy oraz porady odnośnie do przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy dezinformacji.

Jak wynika z informacji podanych na stronie samorzad.gov.pl, "Poradnik bezpieczeństwa" został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszura powstała we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami oraz organizacjami pozarządowymi.

Warto wspomnieć, że szykowane są również formaty zwiększające dostępność "Poradnika bezpieczeństwa". Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie rządowej: "Oprócz wersji drukowanej i cyfrowej, planowane są także formaty zwiększające dostępność - w tym wersja łatwa do czytania (ETR), wersja z audio deskrypcją oraz materiały w alfabecie Braille'a". Broszura ma być także dostępna w innych językach, między innymi w angielskim, ukraińskim, białoruskim i litewskim.

Wipler o KSeF: Firmom amerykańskim daliśmy możliwość pełnej inwigilacji danych wszystkich polskich przedsiębiorców Polsat News Polsat News