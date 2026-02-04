Darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" trafił do sieci. Broszura sprzedawana za zawrotne kwoty
Na przełomie grudnia i stycznia ruszyła dystrybucja "Poradnika bezpieczeństwa" w wersji papierowej. Polscy obywatele mogli znaleźć stworzony przez rząd poradnik w swoich skrzynkach na listy. Co ciekawe, niektórzy upatrzyli w tej darmowej broszurze okazję do zarobku. "Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted. Ceny niektórych egzemplarzy zwalają z nóg.
Na portalu Vinted pojawiły się oferty sprzedaży, a ceny niektórych egzemplarzy zwalają z nóg. Trzeba jednak przyznać, że rozstrzał cenowy jest dość duży. Znajdziemy poradniki w cenie 5-15 zł.
Są też takie, które kosztują znacznie więcej. W przypadku niektórych ofert sprzedażowych na Vinted, darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" jest wystawiony za 200 zł. Znajdziemy również egzemplarze znacznie droższe, w cenie nawet 1000 zł.
Należy podkreślić, że "Poradnik bezpieczeństwa" to darmowa, rządowa broszura, która ma trafić do niemal 17 milionów polskich domów. Jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie rządowej. Poradnik w wersji papierowej możemy uzyskać także w urzędzie miasta lub gminy.
Czym jest "Poradnik bezpieczeństwa"?
"Poradnik bezpieczeństwa" to rządowa publikacja zawierająca wskazówki dotyczące zachowania się i reagowania w momencie sytuacji kryzysowych, takich jak zagrożenie militarne, zagrożenie terrorystyczne czy klęska żywiołowa lub blackout.
W broszurze znajdziemy także podstawowe informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy oraz porady odnośnie do przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy dezinformacji.
Jak wynika z informacji podanych na stronie samorzad.gov.pl, "Poradnik bezpieczeństwa" został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszura powstała we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami oraz organizacjami pozarządowymi.
Warto wspomnieć, że szykowane są również formaty zwiększające dostępność "Poradnika bezpieczeństwa". Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie rządowej: "Oprócz wersji drukowanej i cyfrowej, planowane są także formaty zwiększające dostępność - w tym wersja łatwa do czytania (ETR), wersja z audio deskrypcją oraz materiały w alfabecie Braille'a". Broszura ma być także dostępna w innych językach, między innymi w angielskim, ukraińskim, białoruskim i litewskim.