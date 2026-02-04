Darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" trafił do sieci. Broszura sprzedawana za zawrotne kwoty

Na przełomie grudnia i stycznia ruszyła dystrybucja "Poradnika bezpieczeństwa" w wersji papierowej. Polscy obywatele mogli znaleźć stworzony przez rząd poradnik w swoich skrzynkach na listy. Co ciekawe, niektórzy upatrzyli w tej darmowej broszurze okazję do zarobku. "Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted. Ceny niektórych egzemplarzy zwalają z nóg.

Poradnik bezpieczeństwa trzymany w dłoni, na jego okładce znajduje się ilustracja przedstawiająca grupę osób symbolizujących różne służby i mieszkańców, na stole obok koperta i roślina w doniczce
"Poradnik bezpieczeństwa" trafił do wielu Polek i Polaków. Niektórzy zdecydowali się spróbować zarobić na darmowej, rządowej broszurze.

"Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted

Na portalu Vinted pojawiły się oferty sprzedaży, a ceny niektórych egzemplarzy zwalają z nóg. Trzeba jednak przyznać, że rozstrzał cenowy jest dość duży. Znajdziemy poradniki w cenie 5-15 zł.

Okładka poradnika bezpieczeństwa z grupą postaci, w tym dzieci, rodzice oraz osoby w mundurach reprezentujące służby ratunkowe, tło biało-pomarańczowe, książka leży na ciemnej i jasnej powierzchni.
"Poradnik bezpieczeństwa" na Vinted. Ceny zaczynają się od około 5 zł.oferty sprzedażowe Vintedmateriał zewnętrzny

Są też takie, które kosztują znacznie więcej. W przypadku niektórych ofert sprzedażowych na Vinted, darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" jest wystawiony za 200 zł. Znajdziemy również egzemplarze znacznie droższe, w cenie nawet 1000 zł.

Okładka poradnika bezpieczeństwa z ilustracją rodziny, dzieci, zwierzęcia domowego oraz przedstawicieli służb mundurowych ubranych w różnego typu uniformy. Dominują kolory biały, czarny i pomarańczowy, poniżej tytułu widnieje zachęta do lektury oraz os...
Darmowy "Poradnik bezpieczeństwa" trafił na Vinted. Ceny sięgają nawet 1000 zł.oferty sprzedażowe Vintedmateriał zewnętrzny

Należy podkreślić, że "Poradnik bezpieczeństwa" to darmowa, rządowa broszura, która ma trafić do niemal 17 milionów polskich domów. Jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie rządowej. Poradnik w wersji papierowej możemy uzyskać także w urzędzie miasta lub gminy.

Czym jest "Poradnik bezpieczeństwa"?

"Poradnik bezpieczeństwa" to rządowa publikacja zawierająca wskazówki dotyczące zachowania się i reagowania w momencie sytuacji kryzysowych, takich jak zagrożenie militarne, zagrożenie terrorystyczne czy klęska żywiołowa lub blackout.

W broszurze znajdziemy także podstawowe informacje dotyczące udzielenia pierwszej pomocy oraz porady odnośnie do przeciwdziałaniu cyberprzestępczości czy dezinformacji.

Jak wynika z informacji podanych na stronie samorzad.gov.pl, "Poradnik bezpieczeństwa" został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Broszura powstała we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami oraz organizacjami pozarządowymi.

Warto wspomnieć, że szykowane są również formaty zwiększające dostępność "Poradnika bezpieczeństwa". Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie rządowej: "Oprócz wersji drukowanej i cyfrowej, planowane są także formaty zwiększające dostępność - w tym wersja łatwa do czytania (ETR), wersja z audio deskrypcją oraz materiały w alfabecie Braille'a". Broszura ma być także dostępna w innych językach, między innymi w angielskim, ukraińskim, białoruskim i litewskim.

