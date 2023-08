Dotychczas bezpłatne medykamenty przysługiwały osobom powyżej 75. roku życia. Dzięki podpisowi prezydenta ta granica została obniżona do 65 lat. Nowe prawo objęło także osoby do 18 lat.

Darmowe leki dla dzieci i seniorów. Koszt to 2,4 mld złotych

Zmieniony program ma objąć 16 mln obywateli, z których siedem to dzieci i młodzież. Koszt programu ma wynieść 2,4 mld złotych. To co zwracało uwagę w ostatnich tygodniach to szybkie tempo procesu legislacyjnego nowej ustawy. Pierwotny projekt ustawy wpłynął do sejmu 23 czerwca, a już 18 sierpnia uchwalona przez parlament propozycja trafiła na biurko prezydenta.