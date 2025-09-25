Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w rozmowie z Radiem ZET został zapytany o pomysł Lewicy dotyczący podawania klientom restauracji darmowej wody z kranu.

- Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas. Ja nie poprę tego typu rozwiązania - zapowiedział minister.

- Nie chciałbym przedsiębiorcom narzucać, że masz za darmo rozdawać wodę, a jutro co? Nie we wszystkich miejscach w Polsce kranówka jest zdatna do picia - dodał.

Sprawa dotyczy poprawki, złożonej przez klub Lewicy, do przyjętego w lipcu 2025 roku przez rząd projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za który odpowiada wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski z Nowej Lewicy.

Poprawka ta zakłada, że klientom restauracji będzie przysługiwało prawo do tego, aby nieodpłatnie otrzymać pół litra wody z kranu.

Darmowa woda w restauracjach. Posłowie koalicji rządzącej w konflikcie

Dariusz Klimczak w wywiadzie został również poproszony o komentarz do słów wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, która uważa, że należy "zapewnić każdemu, kto idzie do restauracji, dostęp i prawo do pół litra wody". - Dostęp do wody jest prawem, nie towarem - mówiła.

- Mamy dzisiaj większe problemy na głowie, jeżeli chodzi o wodę. Działania przeciwpowodziowe, przeciw suszowe, decentralizacja wód polskich, itd. Jak się z tym uporam, chętnie porozmawiam o tego typu kwestiach, bo pani Biejat chce mieć za "friko" wodę w restauracji - odpowiedział minister.

Na odpowiedź Magdaleny Biejat nie trzeba było długo czekać. Wicemarszałek Senatu napisała na platformie X:

"Niech zgadnę. Jesteśmy krajem na dorobku, gonimy Europę, może w 2075 r. będzie nas stać na to, żeby Polacy dostawali w restauracji kranówkę za darmo". Dodała też, że zachęca do poparcia poprawki.

Kranówka w restauracjach za darmo? Politycy Lewicy wnieśli poprawkę

W lipcu 2025 roku rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie tego projektu i wówczas Lewica zdecydowała się na wniesienie poprawki, która zakłada, by klienci restauracji mieli prawo do otrzymania za darmo do pół litra wody z kranu.

Poseł Piotr Kowal z Lewicy mówił podczas środowej konferencji, że takie zmiany będą promować picie wody z kranu, bo jest to dobre dla naszej planety i ekologiczne. Wskazał, że takie rozwiązanie ograniczy zużycie plastikowych butelek.

Proponowaną datą wejścia przepisów w życie jest 1 lipca 2026 r.

