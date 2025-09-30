Darmowa kranówka w restauracjach? "Ktoś to musi nalać, ktoś musi umyć szklankę..."

Posłowie Lewicy przygotowali poprawkę do projektu ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zakłada, że każdy klient lokalu gastronomicznego będzie miał prawo do darmowego pół litra wody z kranu.

- Dzięki temu z jednej strony będziemy promować użycie wody z kranu, a z drugiej ograniczymy zużycie wody butelkowanej. Woda pitna w Polsce nie jest droga, tak więc nie będzie to obciążenie dla właścicieli restauracji oraz punktów gastronomicznych - mówił poseł Piotr Kowal na konferencji prasowej, na której Lewica ogłaszała złożenie poprawki.

- Dostęp do wody prawem, a nie towarem - dodała senatorka, Magdalena Biejat.

W uzasadnieniu poprawki politycy wskazywali przede wszystkim na cele środowiskowe.

"W pierwszej kolejności pozwala racjonalnie wykorzystywać zasoby wody oraz ograniczyć liczbę odpadów, przyczyniając się do redukcji opakowań, w tym plastiku" - przekonywali w dokumencie posłowie i senatorowie Lewicy. Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poprawkę o darmowej wodzie odrzuciła, ale prace nad nowelizacją ustawy trwają, a Lewica zapowiada, że do tematu zamierza wrócić i przekonywać kolegów oraz koleżanki z sejmowych ław.

Poseł Konfederacji: Może schabowy też za darmo?

Propozycja spotkała się ze zdecydowaną krytyką części polityków i przedsiębiorców.

- Jeśli w restauracji będzie woda za darmo, to właściciel zwiększy marżę na innych produktach. To może schabowy za darmo? - ironizował na antenie Polsat News poseł Konferedacji, Krzysztof Mulawa.

W podobnym tonie w rozmowie z Portalem Samorządowym wypowiadał się prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, Sławomir Grzyb.

- Przychodzi gość do restauracji, żeby coś zjeść, żeby zakąsić, wypić i prosi o wodę z kranu. Proszę bardzo, chce pan wodę z kranu? Nie ma problemu, kochamy klienta, ile pan sobie życzy? Możemy nawet na wynos, ale doliczamy opłatę za obsługę. Bo w restauracji płaci się za ogrzewanie, za klimatyzację, za uśmiech, za obsługę, za bieganie dookoła klienta. Za wodę wodociągową także - mówił Grzyb.

Darmowa woda w restauracjach. Oni już to robią

- Darmowa woda w restauracjach to nie nowość, a standard w wielu miejscach - odpowiada inna część przedsiębiorców.

- Wywodzimy się z kawiarni speciality, gdzie woda z dzbanka z filtrem jest bezpłatna. Przyjęliśmy ten model od razu, nie zastanawiając się nawet nad tym. Dla nas to naturalne. Przed otwarciem biznesu mieliśmy dużo styczności z lokalami na południu Europy. Tam jest inna kultura i o wiele więcej gorących dni w roku, więc woda jest najbardziej naturalnym czynnikiem dla ludzi z Południa. Wprowadziliśmy darmową wodę u siebie, bo zawsze nam się podobało, że jest na stole bezpłatnie - mówi w rozmowie z Interią właściciel restauracji Latin Brunch w centrum Szczecina, Łukasz Kasprzyk.

Daria Yasir prowadzi restaurację "Dzień dobry" serwującą śniadania w centrum Szczecina. W jej lokalu woda też jest bezpłatna.

- Zanim otworzyliśmy lokal, często odwiedzaliśmy restauracje za granicą, a tam darmowa woda jest normą. Sześć lat temu byliśmy jedną z pierwszych śniadaniowni w Szczecinie. Zależało nam na przyprowadzeniu do naszego miasta trochę nawyków z zagranicy: kultury jedzenia śniadania w mieście czy zamawianie przy barze. Dostępna dla każdego woda też była jednym z takich elementów i dlatego wprowadziliśmy ją u siebie - mówi Yasir.

Magdalena Osipowicz od lat ocenia w internecie menu i wystrój lokali. Prowadzi profil "Wpadaj na Szczecin" na Instagramie. Według niej w kwestii darmowej wody w kawiarniach i restauracjach w ostatnich latach wiele się zmieniło.

- Coraz częściej spotykam się z pozytywnymi przykładami. Rośnie świadomość gości, którzy doceniają ten gest i go oczekują. Widać pozytywną zmianę w ostatnich latach, ale jest jeszcze dużo do poprawy. Zauważyłam, że najczęściej darmową wodę oferują kawiarnie speciality oraz miejsca serwujące śniadania przez cały dzień. W wielu restauracjach nastawionych na obiady czy kolacje darmowa woda to rzadkość. Myślę, że duże znaczenie ma tutaj brak regulacji prawnych. Właściciele sami decydują, czy chcą wprowadzić taką praktykę - komentuje Osipowicz.

Ostateczna decyzja należy do właściciela restauracji

Mimo tego, że w restauracjach Łukasza Kasprzyka i Darii Yasir woda jest za darmo, to na pytanie czy - ich zdaniem - wszędzie powinno tak być, odpowiadają przecząco.

- Każdy prowadzi restaurację według określonego modelu biznesowego. Jeżeli restauratorzy mają dosyć mały obrót i zrezygnują z płatnej wody albo dadzą opcję bezpłatnej, to część ich klientów najzwyczajniej w świecie będzie wybierała właśnie wodę z dzbanka z filtrem. Myślę, że model z darmową wodą sprawdza się, kiedy lokal ma bardzo dobrą ofertę innych napojów. Tak jest u nas. Zauważyliśmy, że mimo tego, że niektórzy klienci piją wodę za którą nie płacą, to zamawiają też coś innego do picia - mówi Kasprzyk.

- To właściciel powinien decydować. Dla konsumenta darmowa woda to nic takiego, a dla restauratora to kolejne zadanie dla kilku pracowników. Ktoś tę wodę musi nalać, ktoś inny musi umyć szklankę, ktoś wyparzyć ją. W dodatku Polacy nie są przyzwyczajeni do picia wody z kranu. My filtrujemy wodę, którą podajemy gościom. Dochodzi więc jeszcze wymiana filtrów. Wprowadzenie konieczności podawania takiej wody dla każdego gościa byłoby kolejnym obciążeniem dla przedsiębiorców - dodaje Yasir.

Magdalena Osipowicz przekonuje, że darmowa woda w lokalach może przynieść korzyści nie tylko klientom, ale i samym restauratorom.

- Bardzo bym chciała, aby wszystkie restauracje oferowały darmową wodę. To drobny, ale bardzo ważny gest w stronę gości. Dzięki temu my, jako klienci, czujemy się bardziej komfortowo, a jednocześnie chętniej zamawiamy dodatkowe napoje czy jedzenie z karty. Woda to podstawowa potrzeba, a nawet jej darmowa szklanka może znacząco poprawić nasze doświadczenie w restauracji. Dochodzi jeszcze perspektywa rodzica, bo to szczególnie istotne dla nas, rodzin z dziećmi. Najmłodsi potrzebują częstego nawodnienia, a możliwość szybkiego podania im szklanki wody to duże ułatwienie i dodatkowy komfort - mówi Osipowicz.

Tobiasz Madejski

