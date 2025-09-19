Dlaczego warto odpuścić samochód choć na jeden dzień?

Transport drogowy to korki, wyższe stężenia tlenków azotu i pyłów przy trasach, hałas i energia marnowana w jałowych przebiegach. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przypomina, że ograniczenie ruchu aut oraz rozwój mniej emisyjnego transportu to szybka poprawa jakości powietrza, zwłaszcza w miastach. Tegoroczne hasło brzmi "Oszczędzaj energię" - i dotyczy dosłownie tego, co i jak spalają nasze miasta na co dzień.

Co czeka na mieszkańców Mazowsza?

W Warszawie 22 września pojedziesz za darmo wszystkim, co jeździ pod marką WTP - autobusem, tramwajem, metrem i SKM. To nie jest ulga "dla kierowców" ani akcja tylko na wybranych liniach. Kasowniki będą wyłączone, bramki metra otwarte; nie musisz niczego okazywać ani "udowadniać", że masz samochód. Miasto komunikuje to wprost jako finał Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Do akcji dołącza też WKD (kolej dojazdowa) i - co szczególnie ważne dla dojeżdżających - Koleje Mazowieckie. Spółka ogłosiła, że cały dzień jeździsz za darmo wszystkim pociągami KM, również autobusami zastępczymi (ZKA) i autobusami Modlin-Lotnisko Modlin. Dodatkowy plus: w KM rower przewieziesz bezpłatnie.

Bezpłatna komunikacja zbiorowa we Wrocławiu

Stolica Dolnego Śląska od lat włącza się w Światowy Dzień Bez Samochodu. 22 września komunikacja miejska we Wrocławiu jest bezpłatna dla pasażerów; miasto spina to z szeregiem wydarzeń i akcjami towarzyszącymi. Jeśli planujesz łączyć tramwaj z rowerem miejskim, masz dodatkowy powód: operator Nextbike zapowiedział promocyjną darmową godzinę właśnie 22 września.

W niektórych miastach Polski komunikacja jest całkowicie bezpłatna 123RF/PICSEL

Małopolskie, opolskie, pomorskie i kolej za… złotówkę

Nie wszędzie "za darmo" znaczy literalnie 0 zł. W Małopolsce POLREGIO uruchamia specjalny bilet dobowy za 1 zł dostępny wyłącznie w aplikacji iMKA. Uprawnia także do bezpłatnego przewozu roweru.

POLREGIO zbiera też inne regionalne akcje w jednym miejscu. Przykładowo w województwie opolskim 22 września kupisz bilet za 1 zł po okazaniu dowodu rejestracyjnego - czyli zniżka dedykowana kierowcom, którzy faktycznie zostawiają auto w domu. Pomorskie co roku stosuje podobny mechanizm w ramach "Taryfy Pomorskiej" (dla właścicieli/współwłaścicieli aut).

A jeśli nie mieszkasz w metropolii?

To święto nie jest zarezerwowane dla stolic województw. Po pierwsze, regionalni przewoźnicy często włączają mniejsze ośrodki do swoich akcji. Po drugie, korzystają z niego systemy roweru miejskiego - oprócz wspomnianego Wrocławia, Nextbike prowadzi kampanię obejmującą m.in. Białystok, Częstochowę, Konin, Koszalin, Pruszków czy Żyrardów (formuły promocji różnią się lokalnie). Jeśli masz wątpliwości, zajrzyj do aplikacji operatora albo komunikatów twojego urzędu miasta.

"Dzień bez Samochodu" - z myślą o środowisku i ludziach

To też praktyczny sprawdzian, czy twoje codzienne trasy "bez auta" mają sens. Sprawdzasz: ile realnie zajmuje dojazd, czy da się połączyć pociąg z rowerem/hulajnogą, czy zamiana auta na transport zbiorowy nie wychodzi… szybciej, gdy omijasz korek buspasem.

Być może okaże się, że to, co do tej pory brałeś za pewnik (np. wyższość jazdy autem nad poruszaniem się pociągiem), w istocie wygląda inaczej. Jeśli będzie szybciej, wygodniej, mniej stresująco może warto jednodniową przygodę zamienić na długofalową tradycję?

