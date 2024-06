Jak oceniła, obecnie niemal wszyscy politycy niezależnie od strony sporu zgadzają się, że "ochrona granic jest absolutnie kluczowa" . - Ale wtedy, kiedy to zjawisko się pojawiło, to byli tacy - w tym dzisiejszy premier - którzy domagali się wpuszczania wszystkich na teren RP - stwierdziła.

Daniel Obajtek przejęzyczył się na antenie. "Tu wszystko w porządku z Danusią!"

Były prezes Orlenu i kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia odpowiedział na tezę prowadzącej, że przedstawiciele obozu władzy albo zmieniają swoje poglądy albo okłamują Polaków.

Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchaniach. "Nie będę brać udziału w cyrku"

"Zgodnie z zapowiedzią przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed prokuraturą i sejmową komisją" - ogłosił na platformie X, nawiązując również do braku swojej obecności na posiedzeniu parlamentarnej grupy śledczej we wtorek 28 maja.