Daniel Obajtek został wezwany do Prokuratury Rejonowej w Warszawie na 12 listopada. Były prezes Orlenu i europoseł PiS ma być przesłuchany w związku ze sprawą zawarcia przez koncern dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą, która wcześniej świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony polityka i jego majątku. Na początku października tego roku Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła

Na 12 listopada Prokuratura Regionalna w Warszawie zaplanowała przesłuchanie europosła PiS Daniela Obajtka - potwierdziły nieoficjalne źródła PAP zbliżone do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie zawarcia przez firmę Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Na początku października tego roku Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła na wniosek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.

    Daniel Obajtek wezwany do prokuratury. W tle umowy Orlenu

    Chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

    Obajtek, komentując decyzję PE, napisał na platformie X, że odbiera mu się immunitet za "absurdalne sprawy". Tymczasem, jak dodał, "wszystkie inwestycje - początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media - są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane".

    Immunitet europosła odbierany jest w danej sprawie, na wniosek organów krajowych.

    Doniesienia o terminie wezwania Obajtka jako pierwszy podał w piątek Onet. Według portalu możliwe, że 12 listopada były prezes Orlenu usłyszy zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

