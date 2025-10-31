W skrócie Daniel Obajtek, były prezes Orlenu i obecny europoseł PiS, zostanie przesłuchany przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie 12 listopada.

Przesłuchanie dotyczy śledztwa w sprawie podejrzenia zawarcia przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet, a były prezes Orlenu może usłyszeć zarzuty przekroczenia uprawnień.

Na 12 listopada Prokuratura Regionalna w Warszawie zaplanowała przesłuchanie europosła PiS Daniela Obajtka - potwierdziły nieoficjalne źródła PAP zbliżone do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie zawarcia przez firmę Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Na początku października tego roku Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła na wniosek ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego.

Daniel Obajtek wezwany do prokuratury. W tle umowy Orlenu

Chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Obajtek, komentując decyzję PE, napisał na platformie X, że odbiera mu się immunitet za "absurdalne sprawy". Tymczasem, jak dodał, "wszystkie inwestycje - początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media - są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane".

Immunitet europosła odbierany jest w danej sprawie, na wniosek organów krajowych.

Doniesienia o terminie wezwania Obajtka jako pierwszy podał w piątek Onet. Według portalu możliwe, że 12 listopada były prezes Orlenu usłyszy zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

