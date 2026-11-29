Norweskie świadczenia otrzymuje coraz więcej Polaków

Jak wynika z danych opublikowanych na łamach serwisu Business Insider Polska, obecnie ponad 4 tys. Polaków pobiera świadczenia emerytalne z Norwegii. To około siedem razy więcej niż w 2018 roku - wówczas norweskie emerytury trafiały do niespełna 600 osób mieszkających w Polsce.

Wzrost liczby polskich świadczeniobiorców wynika między innymi z tego, że obecnie wymagany wiek emerytalny osiągają osoby, które wyjeżdżały do pracy w Norwegii w latach 90. oraz na początku XXI wieku.

By otrzymać norweską emeryturę, należy wykazać minimum 5 lat stażu pracy (w praktyce, zgodnie z przepisami EOG, wystarczy rok stażu ubezpieczeniowego w Norwegii, a pozostałe 4 lata mogą zostać doliczone np. z pracy w Polsce). Wspomniany wiek emerytalny standardowo wynosi 67 lat (choć przy odpowiednio wysokim kapitale emeryturę można pobierać, mając 62 lata).

Sama wysokość norweskiego świadczenia jest liczona na podstawie okresów i składek wypracowanych w Norwegii.

Polska na podium wśród zagranicznych odbiorców

Wypłatą świadczeń z Norwegii zajmuje się NAV (Arbeids- og velferdsetaten), czyli norweski urząd ds. pracy i polityki społecznej. Jak wynika z danych opublikowanych przez instytucję pod koniec października, emerytury trafiały do 65 tys. osób mieszkających poza granicami Norwegii.

Wśród odbiorców zagranicznych przodują mieszkańcy Szwecji (ponad 24,5 tys. osób) oraz Danii (ponad 7,6 tys. osób). Trzecie miejsce piastuje Polska - norweski urząd wypłaca emerytury około 4,2 tys. osobom mieszkającym w naszym kraju.

Jak wysokie emerytury z Norwegii otrzymują Polacy?

Jak wynika z danych uzyskanych przez Business Insider Polska, co roku do naszego kraju ma płynąć około 235 mln koron norweskich z tytułu emerytur. To, zgodnie z aktualnym kursem (niecałe 0,42 zł za 1 koronę), równowartość niespełna 98 mln zł. Po przeliczeniu daje to mniej więcej 24 tys. zł rocznie na osobę, czyli około 2 tys. zł miesięcznie.

Należy jednak podkreślić, że jest to wartość przeciętna. Wysokość wypłacanej emerytury norweskiej jest powiązana ze stażem pracy oraz wysokością zarobków i odprowadzanych składek. Im więcej ktoś pracował w Norwegii, tym wyższe świadczenie może otrzymywać.



