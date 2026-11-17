Na początku tygodnia pogoda zdecydowanie się pogorszyła w porównaniu z weekendem. Zrobiło się pochmurnie i deszczowo w wielu miejscach, do tego pojawił się silny wiatr. We wtorek oba te zjawiska miejscami będą wyjątkowo intensywne - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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"Zabezpieczcie luźne przedmioty". Nadejdą wichury

"Dziś czeka nas pochmurna i deszczowa aura" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek. Choć rano na zachodzie, a potem także w centrum i na północy wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, resztę kraju przesłonią ciemne chmury.

W dużej części kraju popada deszcz, a w drugiej połowie dnia najintensywniejsze opady zanotujemy po południu. W tej części Polski spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w Sudetach i Karpatach może spaść odpowiednio do 15 i 20 litrów deszczu.

Nie będą to jedyne opady we wtorek. Wysoko w górach pojawi się jeszcze więcej śniegu - w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 10 centymetrów.

Na ulewy oraz intensywniejsze opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach trzeba uważać pod koniec dnia WXCharts materiał zewnętrzny

Jeszcze większym od opadów wyzwaniem może się okazać silny wiatr, który może dać się we znaki mieszkańcom południowych regionów głównie po południu i wieczorem.

Synoptycy IMGW ze względu na silny wiatr wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Sudetów i południowej części Śląska i Małopolski, w rejonie Bielska-Białej i Nowego Sącza. Tam wiatr w porywach może osiągać do 70-90 km/h, a wysoko w górach jeszcze więcej: na szczytach Karpat do 100-120, a Sudetów do około 130 km/h.

"Apelujemy o ostrożność na otwartej przestrzeni, w górach oraz w pobliżu drzew. Zabezpieczcie luźne przedmioty na balkonach i posesjach" - ostrzega IMGW.

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Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać o godz. 19:00 i 20:00 i utrzymają się do 23:00 i do północy.

Deszcze i wichury sprawią, że pogoda we wtorek raczej zachęci do pozostania w domu niż wyjścia na zewnątrz. Sytuacji nie poprawią też temperatury, które z pewnością nie będą imponujące.

Pogoda bez pozytywów. Ciepło nie będzie

We wtorek najcieplej będzie w południowej części kraju, ale nawet tam nie ma co liczyć na więcej niż 10 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscach przeważnie będzie od 5 do 8 stopni.

We wtorek będzie chłodno: w najcieplejszych regionach będzie maksymalnie 10 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Nie powinniśmy się spodziewać zbyt przyjaznych warunków. Z powodu zachmurzenia, dużej ilości deszczu i silnego wiatru przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.

Na północnym zachodzie, kiedy pojawią się większe przejaśnienia, sytuacja nieco się poprawi i wtedy można liczyć na obojętne warunki.

Praktycznie wszędzie warunki będą niekorzystne. Nieco poprawią się jedynie w trakcie możliwych przejaśnień IMGW materiał zewnętrzny

Noc nie przyniesie poprawy. Choć na południu i przejściowo na północnym wschodzie się rozpogodzi, w wielu miejscach dalej będzie padać - najmocniej w Sudetach i Bieszczadach, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg.

Utrzymają się też wichury na terenach podgórskich osiągające w porywach do 80 km/h, a na szczytach gór do 130 km/h.

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