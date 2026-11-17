Na początku tygodnia pogoda zdecydowanie się pogorszyła w porównaniu z weekendem. Zrobiło się pochmurnie i deszczowo w wielu miejscach, do tego pojawił się silny wiatr. We wtorek oba te zjawiska miejscami będą wyjątkowo intensywne - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play, otwiera się w nowym oknie lub App Store, otwiera się w nowym oknie
"Zabezpieczcie luźne przedmioty". Nadejdą wichury
"Dziś czeka nas pochmurna i deszczowa aura" - czytamy w prognozie IMGW na wtorek. Choć rano na zachodzie, a potem także w centrum i na północy wystąpią większe przejaśnienia i rozpogodzenia, resztę kraju przesłonią ciemne chmury.
W dużej części kraju popada deszcz, a w drugiej połowie dnia najintensywniejsze opady zanotujemy po południu. W tej części Polski spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w Sudetach i Karpatach może spaść odpowiednio do 15 i 20 litrów deszczu.
Nie będą to jedyne opady we wtorek. Wysoko w górach pojawi się jeszcze więcej śniegu - w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się nawet o 10 centymetrów.
Jeszcze większym od opadów wyzwaniem może się okazać silny wiatr, który może dać się we znaki mieszkańcom południowych regionów głównie po południu i wieczorem.
Synoptycy IMGW ze względu na silny wiatr wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Sudetów i południowej części Śląska i Małopolski, w rejonie Bielska-Białej i Nowego Sącza. Tam wiatr w porywach może osiągać do 70-90 km/h, a wysoko w górach jeszcze więcej: na szczytach Karpat do 100-120, a Sudetów do około 130 km/h.
"Apelujemy o ostrożność na otwartej przestrzeni, w górach oraz w pobliżu drzew. Zabezpieczcie luźne przedmioty na balkonach i posesjach" - ostrzega IMGW.
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać o godz. 19:00 i 20:00 i utrzymają się do 23:00 i do północy.
Deszcze i wichury sprawią, że pogoda we wtorek raczej zachęci do pozostania w domu niż wyjścia na zewnątrz. Sytuacji nie poprawią też temperatury, które z pewnością nie będą imponujące.
Pogoda bez pozytywów. Ciepło nie będzie
We wtorek najcieplej będzie w południowej części kraju, ale nawet tam nie ma co liczyć na więcej niż 10 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscach przeważnie będzie od 5 do 8 stopni.
Nie powinniśmy się spodziewać zbyt przyjaznych warunków. Z powodu zachmurzenia, dużej ilości deszczu i silnego wiatru przez większość dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm.
Na północnym zachodzie, kiedy pojawią się większe przejaśnienia, sytuacja nieco się poprawi i wtedy można liczyć na obojętne warunki.
Noc nie przyniesie poprawy. Choć na południu i przejściowo na północnym wschodzie się rozpogodzi, w wielu miejscach dalej będzie padać - najmocniej w Sudetach i Bieszczadach, a w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg.
Utrzymają się też wichury na terenach podgórskich osiągające w porywach do 80 km/h, a na szczytach gór do 130 km/h.
Zobacz również:
-----