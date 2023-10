We wtorek Donald Tusk odniósł się do rezygnacji wojskowych najwyższego szczebla w polskiej armii. Stwierdził, że według jego informacji nagłych zmian w armii RP jest więcej. - Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów Dowództwa Generalnego - ogłosił.

Wcześniej ze swoich stanowisk zrezygnowali Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny gen. Tomasz Piotrowski. Źródło Polsat News podkreśliło, że Andrzejczak nie został odwołany, lecz złożył rezygnację. Natomiast Piotrowski złożył wypowiedzenie stosunku służbowego, co przekazał Interii ppłk Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego.

Donald Tusk: Zwracam się do oficerów o maksimum odpowiedzialności

Szef PO zwrócił uwagę, że w związku z niedzielnymi wyborami konieczna jest teraz stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Zaapelował również do wojskowych, by zachowali spokój i rozsądek. - Szczególnym kontekstem dla tej sytuacji jest fakt, że za 100 godzin odbędą się w naszym kraju wybory parlamentarne (...). Zwracam się do oficerów i generałów o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności - dodał.