Czystki w Prawie i Sprawiedliwości w Łodzi. Janina Goss wykreślona z listy

Maciej Olanicki

Oprac.: Maciej Olanicki

Janina Goss, uznawana przez lata za zaufaną współpracowniczkę Jarosława Kaczyńskiego, została wykreślona z listy członków Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Przyczyną były zaległości w opłacaniu składek, choć w przypadku Goss comiesięczna kwota to 5 zł. - Pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - powiedziała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, pełnomocniczka prezesa PiS w regionie.

Janina Goss
Janina Goss została wykreślona z listy członków łódzkich struktur Prawa i SprawiedliwościAndrzej IwańczukEast News

W skrócie

  • Janina Goss została skreślona z listy członków łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości z powodu wielomiesięcznych zaległości w opłacaniu składek, mimo że w jej przypadku to wydatek rzędu 5 zł.
  • Według Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, wykreślenie Goss wynika bezpośrednio z zapisów statutu partii i świadomej decyzji byłej członkini.
  • Wcześniej z listy członków PiS w Łodzi zostali wykreśleni radni Krzysztof Stasiak i Radosław Marzec, a Goss była świadkiem w ich sprawie przed sądem dyscyplinarnym partii.
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Według Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom, która twierdzi, że otrzymała zadanie naprawy łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości od kierownictwa partii, kilkunastomiesięczne zaległości Janiny Goss w opłacaniu składek to celowe działanie. Łódzka "Gazeta Wyborcza" przypomniała, że wysokość składki członkowskiej w PiS dla emerytów wynosi 5 zł miesięcznie .

- Zostałam więc zmuszona sytuacją do poinformowania tej pani o ustaniu jej członkostwa w PiS. Takie pismo w ostatnich dniach zostało do niej wystosowane - powiedziała van Heukelom.

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Janina Goss poza łódzkimi strukturami PiS. "Zalegała ze składkami"

Według posłanki odejście Goss, przez lata uznawanej za jedną z najbliższych współpracowniczek Jarosława Kaczyńskiego, to symptom głębszych problemów PiS w Łodzi.

- Gdyby w łódzkim PiS wszystko było w porządku, to pewnie nikt by mnie nie obdarzał pełnomocnictwem. Odejście pani Janiny Goss to tylko formalność. Z artykułu 6. Statutu PiS wynika wprost, że członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości ustaje, jeżeli ktoś nie płaci przez sześć miesięcy składek, a pani Goss zalegała ze składkami przez kilkanaście miesięcy - wyjaśniła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Polityk podkreśliła, że wysokość składek nie jest wygórowana, a Janina Goss zdobyła wykształcenie prawnicze i jest świadoma zapisów statutów Prawa i Sprawiedliwości.

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Czystki w łódzkim PiS. Wcześniej partię opuścili dwaj radni

Janina Goss to kolejna działaczka PiS w Łodzi, która opuściła struktury po tym, jak Agnieszka Wojciechowska van Heukelom została regionalną pełnomocniczką prezesa PiS w listopadzie 2024 r. Wcześniej z listy członków PiS wykreślono łódzkich radnych - Krzysztofa Stasiaka i Radosława Marca. Goss była świadkiem w ich sprawie przed koleżeńskim sądem dyscyplinarnym PiS na Nowogrodzkiej.

Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskała tytuł radcy prawnego. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości pełniła funkcje członka rad nadzorczych, m.in. w PGE, BOŚ, Polskiego Radia, TVP i Orlenie, zasiadała także w zarządzie w spółki Srebrna.

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