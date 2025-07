Jak dowiedziała się Interia, nowy minister zdążył już porozmawiać ze swoimi zastępcami. Żadnej z osób z tego grona nie podziękował za współpracę. Rozmowy miały odbyć się w dobrej atmosferze i z nastawieniem na intensyfikowanie dalszych prac resortu w najbliższym czasie. Najdłużej minister Żurek rozmawiał z wiceministrem Dariuszem Mazurem, bo to właśnie on odpowiada za kluczowe z punktu widzenia rządu i nowego szefa resortu obszary: ustawy przywracające praworządność, kwestię neosędziów, temat rzeczników dyscyplinarnych czy Komisję Wenecką.

Rozmówcy Interii w koalicji rządzącej przyznają jednak, że do zmian w resorcie dojdzie. Jak słyszymy, mają się one zmaterializować mniej więcej w ciągu 10 najbliższych dni. W grę wchodzą zarówno zmiany strukturalne i merytoryczne, jak również personalne.

Te zmiany mogą przede wszystkim dotyczyć prokuratury . Z dwóch powodów. Po pierwsze, to właśnie słaby nadzór nad prokuraturą był jednym z fundamentalnych zarzutów wobec Adama Bodnara. Minister Żurek ma więc przede wszystkim odzyskać kontrolę nad prokuraturą. - Deziobryzacja prokuratury to jest podstawa. Nowy minister nie może walczyć z połową prokuratury, musi ją oczyścić, żeby móc walczyć z przestępcami - obrazowo wykłada sprawę jeden z ważnych polityków Koalicji Obywatelskiej.

Inny z polityków tego ugrupowania: - Korneluk budzi nasze największe obiekcje. Jego nominacja okazała się jednak nieudana. Powinien go zastąpić go ktoś dobry merytorycznie, zasadniczy, zdeterminowany i poważny.

Współpraca zarówno Andrzeja Dudy, jak i Karola Nawrockiego przy odwołaniu prokuratora krajowego, którego sposób powołania obóz Prawa i Sprawiedliwości ostro krytykował, jest wielce wątpliwa. Ułatwić by to mogła - jak przyznają nasi rozmówcy - rezygnacja Korneluka, ale nawet w tym wypadku konieczna byłoby jej zatwierdzenie przez głowę państwa.

I kontynuował: - Nie mamy dziś Krajowej Rady Sądownictwa, która objęłaby takie osoby konstytucyjną ochroną, dlatego będę reagował na takie sytuacje z całą stanowczością. Dlatego apeluję do tych, którzy takie groźby próbują kierować: nie będą one puszczane płazem.

Jego słowa bardzo spodobały się w koalicji rządzącej, ponieważ są jednoznaczną zapowiedzą, że Żurek będzie zupełnie innym ministrem od Adama Bodnara. Ma być fighterem, który nie odstawia nogi w walce o praworządność i sprawiedliwość. Fighterem, który nie boi się grać ostro, jeśli sytuacja tego wymaga albo przeciwnik go do tego zmusza.

Jasno dał to do zrozumienia również Donald Tusk. - Umówiliśmy się z panem Waldemarem Żurkiem, że dzisiaj Polska potrzebuje silnego prokuratora generalnego - powiedział premier przed posiedzeniem rządu 25 lipca.

- Nie chodzi tylko o zmiany, które będą trudne do przeprowadzenia ze względu na siłę opozycji i prezydenta. Chodzi o to, żeby wykonywać władzę prokuratora generalnego - żeby tam, gdzie to jest pożądane, potrzebne i możliwe, przyspieszyć kwestię rozliczeń. Nie ma świętych krów i będziemy trzymać kciuki za pana ministra Żurka w jego walce - zaapelował szef rządu.

Ten przekaz idealnie pokrywa się z tym, co Interia usłyszała w rządzie i koalicji rządzącej tuż po rekonstrukcji. Poza opanowaniem prokuratury głównymi celami Żurka są polityczne igrzyska (ma to zapewnić doprowadzenie do końca rozliczeń poprzedniej ekipy rządzącej), idące za tym obłaskawienie najtwardszego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który w ostatnim czasie ostro krytykował formację Tuska, a także zaszachowanie prezydenta Karola Nawrockiego - zmuszenie go do wetowania ustaw praworządnościowych oraz ułaskawiania kolejnych polityków PiS-u.