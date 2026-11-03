"Czynna napaść na sędziów TK". Prokuratura wszczyna śledztwo

Wszczęte śledztwo dotyczy zdarzenia, do którego doszło w nocy z 30 na 31 października na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Szarpanina w drzwiach TK. Prokuratura wszczęła śledztwo

"Według wstępnych ustaleń kilka osób, działając wspólnie i w porozumieniu, naparło z impetem na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza, a następnie siłą odepchnęło ich od wejścia do budynku Trybunału, naruszając ich nietykalność cielesną" - przekazała Prokuratura Krajowa

Jak czytamy w komunikacie, "osoby te wdarły się do wnętrza budynku z zamiarem wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego".

Prokuratura wskazała, że objętym śledztwem osobom nie udało się osiągnąć "zamierzonego celu" ze względu na "stanowczą postawy sędziów Trybunału". Mowa o Annie Korwin-Piotrowskiej, Magdalenie Bentkowskiej, Sławomirze Patyrze, Krystianie Markiewiczu, Macieju Berku, Marcinie Dziurdzie i Macieju Taborowskim".

Więcej informacji wkrótce.