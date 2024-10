Karta emeryta i karta seniora to terminy, które często są stosowane zamiennie. Dotyczą jednak dwóch różnych dokumentów. Pierwsza karta to legitymacja emeryta/rencisty, a druga to Ogólnopolska Karta Seniora, która umożliwia skorzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach w całej Polsce. O ile legitymację emeryta otrzymuje każdy emeryt lub rencista, o tyle Ogólnopolską Kartę Seniora trzeba sobie wyrobić samodzielnie.