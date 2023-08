Czym jest dziurkacz? Niezwykłe zjawisko nad polską granicą

Nietypowa chmura, która przyciągnęła uwagę łowców burz to cavum lub potocznie dziurkacz. Łacińską nazwę można przetłumaczyć jako otwór, jamę lub dziurę.

Cavum. Jak powstaje chmura w chmurze?

Żeby wystąpiło to nietypowe zjawisko, najpierw musi dojść do silnego wychłodzenia obłoków chmur typu altocumulus lub cirrocumulus . Dzieje się tak, kiedy temperatura panująca na ich wysokości spada do około minus 30 stopni Celsjusza.