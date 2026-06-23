W skrócie Z najnowszego sondażu wynika, że 21,9 proc. Polaków popiera ujawnienie zarobków medyków, opłacanych ze środków publicznych.

Drugim, najczęściej wskazywanym rozwiązaniem, było oddzielenie pracy w publicznej ochronie zdrowia od działalności prywatnej przez lekarzy.

Prawie porównywalne poparcie zyskały postulaty elektronicznej kontroli czasu pracy lekarzy oraz wprowadzenia limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.

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Uczestnikom badania zadano pytanie: "Które z poniższych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia, popiera Pan/Pani najbardziej?".

Ankietowani mogli wybrać tylko jedną, kluczową ich zdaniem opcję. Wyniki wskazują na silną potrzebę reform systemowych i kontrolnych.

Sondaż. Polacy chcą jawności kontraktów lekarzy

Największa grupa respondentów opowiedziała się za pełną przejrzystością finansową. 21,9 proc. badanych wskazało, że priorytetem powinna być "jawność wszystkich kontraktów finansowanych ze środków publicznych".

Drugim, najczęściej wybieranym rozwiązaniem, było systemowe rozdzielenie pracy publicznej od prywatnej. 17,3 proc. Polaków opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu prowadzenia prywatnej praktyki przez lekarzy, którzy są jednocześnie zatrudnieni w publicznych szpitalach.

Z kolei 14,8 proc. ankietowanych uważa, że optymalnym rozwiązaniem byłoby przyznanie lekarzom wyższych wynagrodzeń, ale pod warunkiem deklaracji pracy wyłącznie w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Czas pracy i limity wynagrodzeń pod lupą

Wyniki badania pokazują również, że Polacy dostrzegają potrzebę większej kontroli nad organizacją pracy oraz finansami w szpitalach i przychodniach. Postulaty te zyskały niemal identyczne poparcie społeczne.

Wprowadzenie elektronicznej kontroli czasu pracy lekarzy poparło 14,4 proc. respondentów. Z kolei 14,3 proc. badanych opowiedziało się za wprowadzeniem odgórnych limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzenia żadnego z powyższych rozwiązań nie chciałoby 5,4 proc. uczestników badania. Odsetek osób, które nie potrafiły jednoznacznie wskazać preferowanej opcji i wybrały odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", wyniósł 12 proc.

Sondaż UCE Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 czerwca 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1023 dorosłych Polaków.





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