Czy USA są wiarygodnym sojusznikiem? Wyniki sondażu mówią same za siebie

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Ponad połowa ankietowanych Polaków uważa, że Stany Zjednoczone kierowane przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym partnerem w polityce międzynarodowej - wynika z najnowszego sondażu IBRiS. Odmiennego zdania jest około jedna trzecia respondentów. Najbardziej krytyczni wobec administracji USA są wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi.

EPA/AARON SCHWARTZ / POOL /PAP/Mateusz Grochocki
Czy USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik? Polacy odpowiedzieli (zdj. ilustracyjne)EPA/AARON SCHWARTZ / POOL /PAP/Mateusz GrochockiEast News

W skrócie

  • Ponad połowa respondentów Polaków uznała, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem.
  • Sondaż wykazał różnice w ocenie USA ze względu na płeć i preferencje polityczne.
  • Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 1067 osób na zlecenie Radia ZET.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W badaniu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET Polakom zapytano: "Czy USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik?". Na odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 11 proc. respondentów, a "raczej tak" - 24,4 proc. Z kolei 29,9 proc. wybrało "raczej nie", a 24,2 proc. - "zdecydowanie nie".

Zobacz również:

60 proc. Duńczyków uważa USA za przeciwnika
Świat

Coraz zimniej w relacjach USA z krajem NATO. Wyniki sondażu są jednoznaczne

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Wyniki te wskazują, że 54,1 proc., czyli ponad połowa pytanych Polaków uważa, że Stany Zjednoczone kierowane przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem.

    Polacy nie wierzą w sojusz z USA? Najnowszy sondaż

    Sondaż pokazuje różnice w opinii w podziale na płeć. Więcej mężczyzn )43 proc.) niż kobiet (29 proc.) uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika. Z kolei odpowiedź "nie" wskazało 52 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet, a pozostali respondenci wybrali "nie wiem / trudno powiedzieć".

    Analiza wyników pod kątem deklarowanego poparcia politycznego pokazuje, że najbardziej krytyczni wobec USA są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 81 proc. z nich uważa, że USA pod rządami Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem, a tylko 15 proc. wyraża przeciwne zdanie.

    Zobacz również:

    Ukraińcy o pomocy Polaków
    Wojna w Ukrainie

    Ukraińcy zdradzili, co myślą o Polakach. Opublikowano nowe badanie

    Anna Nicz
    Anna Nicz

      Jeszcze bardziej sceptyczni są sympatycy dawnej Trzeciej Drogi (Polski 2050 oraz PSL) - w tej grupie 88 proc. ankietowanych nie ufa USA, a jedynie 9 proc. ocenia sojusz pozytywnie. Żaden z wyborców obu tych formacji nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie tak".

      Czy sojusz z USA jest wiarygodny? Polacy podzieleni

      Nieco większe zaufanie do USA mają wyborcy Nowej Lewicy, z których 26 proc. uznaje Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika, a 62 proc. jest odmiennego zdania.

      Największym optymizmem wobec Ameryki pod wodzą Trumpa wyróżniają się natomiast sympatycy Prawa i Sprawiedliwości - niemal 73 proc. ankietowanych z tej grupy ocenia USA pozytywnie, a tylko 11 proc. wyraża sceptycyzm. Żaden z wyborców PiS nie wskazał w sondażu odpowiedzi "zdecydowanie nie".

      W przypadku Konfederacji 59 proc. ankietowanych oceniło Stany Zjednoczone jako niewiarygodnego sojusznika, a 30 proc. uznało je za wiarygodne.

      Sondaż został przeprowadzony metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 30-31 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

      Zobacz również:

      Ambasador USA w Polsce Tom Rose straci stanowisko? Jest głos z Kongresu
      Świat

      "Czy powinniśmy zabrać żołnierzy?". Nocne ostrzeżenia ambasadora USA

      Patryk Idziak
      Patryk Idziak
      "Wydarzenia": Jęzory ognia w Szczecinie. Płomień sięgał czterech metrówPolsat News

      Najnowsze