W skrócie Ponad połowa respondentów Polaków uznała, że Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem.

Sondaż wykazał różnice w ocenie USA ze względu na płeć i preferencje polityczne.

Badanie przeprowadzono metodą CATI na próbie 1067 osób na zlecenie Radia ZET.

W badaniu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET Polakom zapytano: "Czy USA Donalda Trumpa to wiarygodny sojusznik?". Na odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 11 proc. respondentów, a "raczej tak" - 24,4 proc. Z kolei 29,9 proc. wybrało "raczej nie", a 24,2 proc. - "zdecydowanie nie".

Wyniki te wskazują, że 54,1 proc., czyli ponad połowa pytanych Polaków uważa, że Stany Zjednoczone kierowane przez Donalda Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem.

Polacy nie wierzą w sojusz z USA? Najnowszy sondaż

Sondaż pokazuje różnice w opinii w podziale na płeć. Więcej mężczyzn )43 proc.) niż kobiet (29 proc.) uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika. Z kolei odpowiedź "nie" wskazało 52 proc. mężczyzn i 56 proc. kobiet, a pozostali respondenci wybrali "nie wiem / trudno powiedzieć".

Analiza wyników pod kątem deklarowanego poparcia politycznego pokazuje, że najbardziej krytyczni wobec USA są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 81 proc. z nich uważa, że USA pod rządami Trumpa nie są wiarygodnym sojusznikiem, a tylko 15 proc. wyraża przeciwne zdanie.

Jeszcze bardziej sceptyczni są sympatycy dawnej Trzeciej Drogi (Polski 2050 oraz PSL) - w tej grupie 88 proc. ankietowanych nie ufa USA, a jedynie 9 proc. ocenia sojusz pozytywnie. Żaden z wyborców obu tych formacji nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie tak".

Czy sojusz z USA jest wiarygodny? Polacy podzieleni

Nieco większe zaufanie do USA mają wyborcy Nowej Lewicy, z których 26 proc. uznaje Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika, a 62 proc. jest odmiennego zdania.

Największym optymizmem wobec Ameryki pod wodzą Trumpa wyróżniają się natomiast sympatycy Prawa i Sprawiedliwości - niemal 73 proc. ankietowanych z tej grupy ocenia USA pozytywnie, a tylko 11 proc. wyraża sceptycyzm. Żaden z wyborców PiS nie wskazał w sondażu odpowiedzi "zdecydowanie nie".

W przypadku Konfederacji 59 proc. ankietowanych oceniło Stany Zjednoczone jako niewiarygodnego sojusznika, a 30 proc. uznało je za wiarygodne.

Sondaż został przeprowadzony metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach 30-31 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1067 osób.

