Irmina Brachacz

Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że burze najliczniej pojawiać się będą na północy kraju (zwłaszcza w rejonie wschodniego Pomorza i Żuław) oraz na południu (głównie na obszarach górskich).



IMGW: Burze wielokomórkowe na Pomorzu

Na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu burz. Alert dotyczy piątku do godz. 15.00 we wschodniej części strefy brzegowej, czyli od latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa. Prognozowany jest również silny wiatr do 7 w skali Beauforta.



Jak podaje IMGW, na Pomorzu Wschodnim oraz w rejonie Zalewu Wiślanego mogę rozwijać się burze wielokomórkowe, którym może towarzyszyć deszcz do 20 mm, porywy wiatru do 80 km/h oraz grad.



Pogoda na dziś: Burze także na południu

Na południu Polski natomiast burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz wiatr w porywach do 80 km/h. Możliwy jest także opad gradu o średnicy do 2-4 cm.



Burze mogą wystąpić także na pozostałym obszarze kraju, ale tam powinny być już słabsze.

Burze w Polsce: Prognoza na noc

W nocy natomiast burze lokalnie wystąpią na wschodzie i południu Polski. Opady deszczu nie powinny przekraczać 10 mm, lokalnie 15 mm, a porywy wiatru 60 km/h. Początkowo możliwy będzie także opad gradu.

