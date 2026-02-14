W skrócie Zbigniew Ziobro skomentował spotkanie Petera Magyara z Donaldem Tuskiem w czasie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Ziobro zarzucił Magyarowi, że nie przedstawił Węgrom pełnej sytuacji panującej w Polsce pod rządami Tuska oraz nawiązał do kwestii cen energii i obietnic wyborczych.

Według najnowszych sondaży partia TISZA Petera Magyara cieszy się 48 proc. poparciem, podczas gdy Fidesz Viktora Orbana może liczyć na około 38 proc.

Zbigniew Ziobro odniósł się we wpisie opublikowanym na platformie X do spotkania lidera węgierskiej opozycji Petera Magyara z premierem Polski Donaldem Tuskiem. "Peterze, czy powiedziałeś Węgrom całą prawdę?" - rozpoczął Ziobro.

Były minister sprawiedliwości w dalszej części swojego wpisu nawiązał między innymi do obowiązujących w Polsce cen energii.

"Czy powiedziałeś im, że dziś - dzięki polityce Viktora Orbana - ceny energii na Węgrzech są trzy razy niższe niż w Polsce za rządów Tuska Czy opisał Pan, jak faktycznie wygląda Polska po dwóch latach jego rządów? Że przed wyborami obiecywał niższe ceny energii, a teraz one rosną w zastraszającym tempie?" - napisał były polski minister.

Węgry. Ziobro zwrócił się lidera opozycyjnej TISZY. "Czy powiedziałeś całą prawdę?"

"Przysiągł, że podatki zostaną obniżone natychmiast - a teraz je podnosi? Czy polscy przedsiębiorcy toną w fali bankructw? Czy pod rządami Tuska bezrobocie wśród młodych w Polsce rośnie prawie najszybciej w Europie? Czy powiedziałeś im, jak bardzo rozczarowani są dziś ci, którzy uwierzyli w jego obietnice wyborcze?" - pytał polityk PiS.

Zbigniew Ziobro stwierdził następnie, że "łatwo jest latać po Europie, spotykać się ze znajomymi z Europejskiej Partii Ludowej, pokazywać idealne uśmiechy do kamer i cieszyć się oklaskami".

"Znacznie trudniej jest później spojrzeć swoim ludziom w oczy - gdy rachunki rosną w zawrotnym tempie, podatki rosną, a wszystkie te lśniące obietnice okazują się niczym więcej niż pustymi sloganami" - napisał.

"Czy naprawdę chcesz iść tą samą drogą? Bo to oznacza, że będziesz karmił Węgrów tymi samymi pięknymi bajkami, ale tak naprawdę chodzi tylko o wykonywanie poleceń Brukseli" - podsumował były minister sprawiedliwości.

Peter Magyar spotkał się z Donaldem Tuskiem

Wpis Zbigniewa Ziobry jest odpowiedzią na wcześniejszą publikację lidera węgierskiej TISZY, który w piątek spotkał się podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa z Donaldem Tuskiem. W jej trakcie politycy rozmawiali m.in. na temat zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą.

"Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!" - podsumował spotkanie Peter Magyar na swoim Facebooku.

Do spotkania odniósł się także Donald Tusk, który opublikował na platformie X okolicznościowy wpis. "Niektórzy chcieli zrobić z Warszawy Budapeszt. Dziś Budapeszt chce być jak Warszawa" - napisał premier. Do wpisu dołączone zostało zdjęcie ze spotkania, na którym widać również szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego.

Wybory na Węgrzech. TISZA ma szansę wygrać z Fideszem

Dodajmy, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie, otrzymał azyl na Węgrzech. To ze względu na prowadzone przez polską prokuraturę postępowanie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

Lider opozycyjnej węgierskiej partii TISZA Peter Magyar zapowiedział, że w przypadku odsunięcia od władzy rządu Viktora Orbana, Ziobro nie będzie mógł liczyć na dalszą przychylność ze strony Węgier.

Przypomnijmy, że wybory na Węgrzech zaplanowano na 12 kwietnia. Piątkowy sondaż niezależnego Instytutu IDEA dał TISZY Petera Magyara 48 proc. poparcia wśród pewnych wyborców. Według badania ugrupowanie Viktora Orbana - Fidesz - może liczyć na poparcie w okolicach 38 proc.

