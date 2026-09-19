Spis treści: Czy najważniejsze urzędy są przygotowane na zagrożenia? Jest petycja Czy najważniejsze instytucje powinny być lepiej zabezpieczone? Czy Sejm i Senat zostaną sprawdzone?

Czy najważniejsze urzędy są przygotowane na zagrożenia? Jest petycja

W piśmie, które trafiło do Sejmu, autor, który nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych, sugeruje przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i ciągłości działania najważniejszych instytucji w kraju.

Petytor chce podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta oraz innych centralnych urzędów państwowych. Audyt ma dać odpowiedź, jak są one przygotowane na wypadek wojny, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów oraz innych sytuacji kryzysowych.

W petycji znalazła się propozycja, aby jednocześnie opracowano jednolite procedury funkcjonowania urzędów w sytuacjach nadzwyczajnych. Co więcej, według autora powinno dojść do zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej, energetycznej i dokumentacyjnej.

Dodatkowo autor sugeruje określenie zasad podejmowania decyzji w warunkach zakłóceń działania państwa i zapewnienie finansowania ich realizacji.

Czy najważniejsze instytucje powinny być lepiej zabezpieczone?

W uzasadnieniu autor petycji stwierdza, że za argumentem audytu stoi fakt, że najwyższe organy władzy publicznej stanowią fundament ciągłości państwa. A w obliczu współczesnych zagrożeń, takich jak konfliktu za wschodnią granicą, katastrof klimatycznych czy zagrożeń cybernetycznych, konieczne jest przyjęcie rozwiązań systemowych, a nie doraźnych.

Autor podkreśla jednocześnie, że zdolność do działania w sytuacjach kryzysowych decyduje o stabilności ustroju, bezpieczeństwie obywateli oraz skuteczności reagowania na zagrożenia. Tak więc państwo powinno działać według jasno określonych procedur, które będą wcześniej przygotowane, przetestowane i wdrożone.

Czy Sejm i Senat zostaną sprawdzone?

Petycja trafiła do Sejmu na początku czerwca. Obecnie oczekuje na dalsze dyskusje w Komisji do Spraw Petycji, a termin jej rozpatrzenia został przedłużony. Dlatego nie sposób przewidzieć, czy i kiedy będzie procedowany pomysł przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa najważniejszych organów w kraju.

W przypadku powyższej petycji dotyczącej zabezpieczenia centralnych urzędów państwowych najbardziej prawdopodobne wydają się trzy scenariusze.

Są to skierowanie dezyderatu do Rady Ministrów lub właściwych ministrów, zwrócenie się o szczegółowe informacje do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa albo uznanie, że istnieją już odpowiednie procedury i zakończenie sprawy bez inicjatywy ustawodawczej.

Sam fakt przedłużenia terminu rozpatrzenia często oznacza, że komisja oczekuje na dodatkowe materiały lub stanowiska instytucji państwowych.



