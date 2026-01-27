W skrócie 38,7 proc. Polaków uważa, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski bez wsparcia USA jest niemożliwe.

Przeciwnego zdania jest 36,4 proc. ankietowanych, a 24,9 proc. badanych nie ma zdania.

Mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że bezpieczeństwo Polski zależy od wsparcia Stanów Zjednoczonych.

Szef NATO Mark Rutte wyraził opinię, że Europa nie jest w stanie obronić się bez pomocy USA i apelował do europarlamentarzystów o dalsze zacieśnianie współpracy.

Uczestników badania zapytano: "Czy Pani/Pana zdaniem zapewnienie bezpieczeństwa Polski jest możliwe bez wsparcia USA?".

Odpowiedzi "tak" udzieliło 36,4 proc. badanych, natomiast "nie" - 38,7 proc. ankietowanych. Zdania w tej kwestii nie ma 24,9 proc. respondentów.

- Opinię, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski jest niemożliwe bez udziału Stanów Zjednoczonych częściej wyrażają mężczyźni (42 proc.) niż kobiety (36 proc.) - wskazała Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.

- Takie zdanie podziela co drugi respondent posiadający wykształcenie podstawowe. Nieco częściej niż pozostali bezpieczeństwo Polski za zależne od USA uważają badani, których dochód mieści się w granicach 5001 zł - 7000 zł netto (43 proc.) - dodała.

Badanie zrealizowała agencja SW Research w dniach 20-21 stycznia 2025 r. wśród użytkowników internetowego panelu badawczego SW Panel. Analizą objęto próbę 800 internautów w wieku powyżej 18 lat, dobraną metodą losowo-kwotową.

Przypomnijmy, sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił w poniedziałek w Parlamencie Europejskim, że UE powinna przestać marzyć o stworzeniu europejskiego filaru w NATO i nadal budować więzi z USA. Jego zdaniem Europa nie jest w stanie obronić się bez Stanów Zjednoczonych.

Mark Rutte stanowczy w kwestii bezpieczeństwa Europy. "Bez USA nie da się"

- Jeśli ktokolwiek tutaj myśli (...), że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, niech marzy dalej - powiedział szef NATO europarlamentarzystom z Komisji Obrony i Spraw Zagranicznych PE. - Nie da się - dodał.

- Europejski filar (NATO) to trochę puste słowo - stwierdził Rutte na tym spotkaniu, argumentując, że europejska armia stworzyłaby "dużą duplikację" w Sojuszu. Ocenił też, że Władimir Putin byłby "zachwycony" z takiego scenariusza.

Rutte zaapelował, by Unia Europejska zgodziła się na przeznaczenie części zbliżającej się pożyczki w wysokości 90 mld euro, którą UE ma przekazać Kijowowi, na zakup broni ze Stanów Zjednoczonych.

Postulat ten pojawił się mimo nacisków ze strony niektórych państw członkowskich, w tym Francji, które opowiadają się za wydatkowaniem tych środków na zakupy u unijnych producentów broni.

Mark Rutte: Donald Trump jest oddany NATO

Szef NATO wyraził również uznanie dla Donalda Trumpa za to, że doprowadził do tego, iż wszystkie państwa Sojuszu zwiększyły swoje wydatki na obronę do co najmniej 2 proc. PKB w 2025 roku.

- Czy naprawdę myślicie, że Hiszpania, Włochy, Belgia i Kanada zdecydowałyby się na przejście z 1,5 proc. do 2 proc. bez Trumpa? Nie ma mowy - powiedział Rutte. - Bez Stanów Zjednoczonych obrona Europy kosztowałaby fortunę - przekonywał.

- Jeśli naprawdę chcecie działać w pojedynkę w Europie (...) zapomnijcie, że możecie to osiągnąć z 5 procentami - powiedział, nawiązując do zobowiązania sojuszników z NATO do zwiększenia wydatków na obronę do 5 proc. PKB do 2035 roku.

Mark Rutte zapewniał też, że Trump jest oddany NATO. Te zapewnienia - jak podało Politico - następują po tygodniach gróźb ze strony prezydenta USA, który sugerował, że mógłby siłą zająć Grenlandię i że nałoży nowe cła na kraje europejskie za rozmieszczenie wojsk na Grenlandii.

W zeszłym tygodniu Donald Trump ostatecznie wykluczył użycie siły i zmienił zdanie w sprawie ceł po przedstawieniu porozumienia, które, jak twierdził, dałoby Stanom Zjednoczonym większą kontrolę nad tą arktyczną wyspą. Zarówno Dania, jak i Grenlandia zapewniają, że nie pójdą na kompromis w kwestii suwerenności.

