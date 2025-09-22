Czy Polacy wierzą w pomoc sojuszników? Sondaż rozwiewa wątpliwości

Wojciech Barański

57 proc. badanych wierzy, że w przypadku agresji na Polskę przez obce państwo, sojusznicy NATO przyjdą nam z pomocą - wynika z najnowszego sondażu SW Research. Przeciwnego zdania jest 25,8 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie wyraziło z kolei 17,1 proc. badanych.

W skrócie

  • Większość badanych, czyli 57 proc., wierzy w pomoc NATO w razie agresji na Polskę.
  • Największe zaufanie do sojuszników wykazują młodzi dorośli i osoby z wykształceniem zawodowym.
  • Z kolei wcześniej blisko połowa ankietowanych nie zadeklarowała gotowości do czynnej obrony kraju.
W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zadano respondentom pytanie: "Czy wierzy pani/pan w pomoc sojuszników NATO dla Polski w przypadku agresji przeciw naszemu państwu?".

Jak wynika z badania, 57 proc. uczestników sondażu wskazało, że wierzy w zobowiązania sojusznicze wynikające z NATO. Innego zdania było 25,8 proc. respondentów. Zdania w tej sprawie nie miało z kolei 17,1 proc. obywateli.

Podkreślono, że liczby nie sumują się do 100 proc. przez ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku.

Sondaż. Polacy wierzą w pomoc sojuszników. Mężczyźni przeważają nad kobietami

Z badania wynika również, że to mężczyźni bardziej wierzą w sojuszników NATO niż kobiety - 59,6 proc. do 54,7 proc. Z kolei największą wiarę według grup wiekowych podzielają osoby do 24 lat - 66,7 proc. 

    Dalej znajdują się osoby powyżej 50 lat - 60,1 proc., kolejno dorośli w wieku 25-34 lat - 58 proc. Najmniejszą wiarę w tej kategorii mają osoby z przedziału 35-49 lat - 48,1 proc.

    Natomiast pod względem wykształcenia największa ufność przeważa wśród osób, które ukończyły szkoły zawodowe - 68 proc., Dalej są osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym - 66,7 proc., następnie obywatele z wykształceniem wyższym - 55,8 proc. i dorośli po szkole średniej - 55,3 proc.

    Sondaż. Polacy gotowi iść w kamasze? Wynik jest niejednoznaczny

    Wcześniej pracowania IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytała respondentów, czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju.

    Niemal połowa badanych, bo 49,1 proc. odpowiedziało, że nie stawiłoby się do obrony kraju. 17,9 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a pozostałe 31,2 proc. "raczej nie". Przeciwnego zdania jest 44,8 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali swój udział w obronie kraju w razie sytuacji zagrożenia, z czego 20,7 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 24,1 proc. "raczej tak".

    6,1 proc. respondentów jest niezdecydowanych.

