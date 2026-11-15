W skrócie Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP wskazuje, że 47,7 proc. badanych jest przeciwnych proponowanemu przez PSL "resetowi" konstytucyjnemu.

Za rozwiązaniem polegającym na odwołaniu obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wyborze nowych opowiada się 44,2 proc. ankietowanych.

Propozycja ludowców spotyka się z oporem wewnątrz elektoratu obozu rządzącego, gdzie przeciwnych jest łącznie 65 proc. respondentów.

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"PSL proponuje tzw. 'reset': odwołanie wszystkich obecnych sędziów Trybunału i wybór 15 nowych sędziów większością wymagającą kompromisu między obecnym rządem a opozycją. Czy popiera Pan/Pani taką propozycję?" - zapytano uczestników sondażu.

PSL proponuje "reset" konstytucyjny. Sondaż: Nieznaczna większość przeciw

Wyniki badania wskazują, że w kwestii projektu ludowców Polacy są wyraźnie podzieleni. Łącznie za "resetem" opowiedziało się 44,2 proc. respondentów. Wśród nich 25 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,2 proc. "raczej tak".

Przeciwników propozycji PSL jest tylko 3,5 p.p. więcej. Spośród 47,7 proc. ankietowanych, którzy nie popierają tego rozwiązania, wariant "zdecydowanie nie" wybrało 30,9 proc. badanych, z kolei "raczej nie" zaznaczyło 16,8 proc. respondentów.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,1 proc. ankietowanych.

Spór o TK. Większość elektoratu obozu rządowego przeciw propozycji PSL

Uwagę zwracają wyniki sondażu w kontekście preferencji politycznych. Jak się okazuje, postulat ludowców budzi sprzeciw wśród badanych deklarujących poparcie dla obozu rządzącego (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050). 42 proc. tej grupy "zdecydowanie" nie chce "resetu", a 23 proc. jest "raczej" przeciwnych. Za projektem PSL opowiedziało się 33 proc. respondentów z tej kategorii.

Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Rozwój Plus, Razem) większość ankietowanych - 51 proc. - zgadza się z założeniami "resetu". Z kolei 44 proc. badanych z tej grupy opowiedziało się przeciw projektowi.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 6-9 listopada 2026 r. Badanie zrealizowano metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie n=1000 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.



