Okres rozliczania deklaracji podatkowych trwa. Każda osoba uzyskująca dochód w 2023 roku jest zobowiązana do rozliczenia PIT i złożenia go do urzędu skarbowego z końcem kwietnia 2024 roku. Deklaracja PIT różni się w zależności od źródła dochodu. Inny dokument wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą, a inny zatrudnione na umowie o pracę.