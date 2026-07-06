Czy NATO wytrzyma próbę jedności od Putina? Ekspert: Rosja spóźniła się

Anna Nicz

Anna Nicz

Wypowiedzi ekspertadr hab. Maciej Milczanowski, specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania konfliktem, Beata Górka-Winter, ekspertka ds. bezpieczeństwa międzynarodowego

- Moskwa w trudnej sytuacji próbuje uciec do przodu, inicjując nowe konflikty w nadziei, że przyniesie to zyski i przełamie impas - mówi prof. Maciej Milczanowski. Odnosi się do informacji o możliwych rosyjskich prowokacjach na Polskę. Jeśli Moskwa rzeczywiście planuje takie prowokacje, to zdaniem eksperta "spóźniła się z tym".

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Władimir Putin, prezydent Rosji.
Eksperci o możliwym nowym planie PutinaSergei FadeichevAgencja FORUM

- Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące mogą być krytyczne, szczególnie w państwach nadbałtyckich te obawy są odczuwalne - skomentował w piątek Donald Tusk, odnosząc się do doniesień portalu Onet o możliwych rosyjskich prowokacjach w nadchodzącym czasie. Według tych informacji Moskwa może planować działania w Polsce lub w jednym z państw bałtyckich.

- Nie bójmy się, przygotowujmy się, ale nie możemy tego lekceważyć. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników - przekonywał szef rządu.

Z kolei Radosław Sikorski podkreślił, że "Rosja prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi wojnę kognitywną, próbuje nas skłócić pomiędzy sobą". - My tymczasem pokażemy, że Sojusz jest nie tylko zjednoczony, ale i po wejściu Szwecji i Finlandii wzmocniony i że będzie wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby Władimir Putin zdecydował się przetestować jedność Sojuszu jakimiś nieprzemyślanymi działaniami - mówił podczas konferencji szef MSZ.

- Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący: wiemy, co planujesz, nie rób tego - zadeklarował szef polskiej dyplomacji.

Rosyjskie prowokacje w Polsce a szczyt NATO

Sygnały o możliwych rosyjskich prowokacjach militarnych w sferze informacyjnej nie są nowym zjawiskiem. Tym razem pojawiły się jednak przed ważnym wydarzeniem międzynarodowym czyli corocznym szczytem NATO, który tym razem odbędzie się w Ankarze.

- Rosja postrzega działania Sojuszu jako zagrożenie i przejaw agresji, wykorzystując każdą okazję do budowania narracji o zbliżaniu się NATO do jej granic - wyjaśnia Beata Górka-Winter, ekspertka ds. bezpieczeństwa międzynarodowego.

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W tym kontekście jedną z najbardziej drażliwych dla Rosji kwestii jest stała baza wojskowa USA w Polsce. - Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, trwają rozmowy na temat przekształcenia obecności rotacyjnej w stałą, na co administracja amerykańska prawdopodobnie dała "zielone światło". Natomiast to nie oznacza, że te decyzje nie mogą zapaść wkrótce i to jest największy rosyjski koszmar - wskazuje ekspertka.

W poniedziałek Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o wznowieniu rotacji wojsk amerykańskich w Polsce, która kilka tygodni temu została zawieszona.

Wojna w Ukrainie. Rosja w impasie

- Rosja znajduje się obecnie w trudnym położeniu i próbuje przełamać impas militarny w wojnie z Ukrainą, ponieważ nie dysponuje zdolnościami do siłowego rozbicia ukraińskich wojsk - wyjaśnia ruchy Kremla dr hab. Maciej Milczanowski, były wojskowy oraz specjalista ds. bezpieczeństwa i zarządzania konfliktem.

Sytuację agresora dodatkowo pogarsza pogłębiający się kryzys gospodarczy, wywołany skutecznymi atakami Ukrainy na rosyjską infrastrukturę energetyczną. - Odczuwalny jest także impas dyplomatyczny, ponieważ Amerykanie zaprzestali dialogu - dodaje ekspert.

Jakie działania może w tym przypadku podjąć Rosja? Prof. Milczanowski przywołuje opinię generała Stanisława Kozieja, według którego Moskwa w trudnej sytuacji próbuje "uciec do przodu", inicjując nowe konflikty na innych obszarach w nadziei, że przyniesie to zyski i przełamie impas.

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Do doniesień mediów dotyczących możliwego uderzenia na terytorium Polski odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, nazywając je "horrorowymi historiami". Później dodał jednak, że według ich informacji w Polsce działają przedsiębiorstwa produkujące drony, które trafiają do Ukrainy i są wykorzystywane w działaniach zbrojnych. Stwierdził przy tym, że "nie chce być prorokiem apokalipsy".

- Czyli tak jak zawsze - dają znać, że Zachód niepotrzebnie histeryzuje, a za chwilę, że to jest jednak możliwe. To tradycyjna gra Rosji - komentuje prof. Milczanowski.

Rosja chce nas sprawdzić. "Spóźniła się z tym"

Dotychczas w Polsce i innych krajach europejskich dochodziło do wielu rosyjskich prowokacji, takich jak naruszenia przestrzeni powietrznej, co miało służyć m.in. testowaniu czujności oraz sprawności systemów obrony przeciwlotniczej.

- Polska zapowiedziała ostatnio rozbudowę projektu SAN, który stanowi najniższą warstwę obrony przeciwlotniczej, dedykowaną specjalnie zwalczaniu dronów. Myślę, że Rosja nie omieszka sprawdzić, na jakim etapie jest właśnie ta budowa i czy nadal działa solidarność sojusznicza - uważa Beata Górka-Winter.

Zdaniem prof. Milczanowskiego tym razem Moskwa może posunąć się o krok dalej i odejść od dotychczasowych drobnych incydentów, takich jak naruszenie przestrzeni powietrznej przez drony.

- Ten scenariusz był już ćwiczony, miał wywoływać spory wewnętrzne w krajach, w których te operacje były prowadzone. Wydaje mi się, że teraz chodzi o prowokacje militarne, w których testowane będzie NATO - mówi.

Teraz Kreml może skupić się na sprawdzeniu reakcji NATO

Jeśli Rosja rzeczywiście planuje takie prowokacje, to zdaniem eksperta "spóźniła się z tym". - Rok temu, przy większym wsparciu politycznym Donalda Trumpa dla rosyjskich propozycji pokojowych i trudniejszej sytuacji Ukrainy, rozszerzenie frontu na kraje NATO mogło przynieść Moskwie większe korzyści - słyszymy.

Obecnie mogłoby to przynieść efekt odwrotny do zamierzonego - dałoby Amerykanom pretekst do wzmocnienia obecności militarnej w Europie. - Gdyby Moskwa zdecydowała się na takie działania, wynikałyby one z oderwania się rosyjskich elit od realiów oraz braku alternatywnych rozwiązań - uważa ekspert.

W jego opinii w tej sytuacji nie pozostaje nam niż, jak tylko być uważnym. - Wyzwaniem dla Polski pozostaje jak najszybsza budowa skutecznych środków odstraszania, aby zminimalizować ryzyko i skutki potencjalnych operacji rosyjskich - podsumowuje prof. Milczanowski.

Anna Nicz

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